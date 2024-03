Chiara Ferragni da Fazio: il Tar respinge la richiesta del Codacons

Dopo che è stata annunciata la presenza di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa per la puntata del 3 marzo, il Codacons è prontamente intervenuto minacciando anche il sequestro della trasmissione. Ma è stato il Tar ad intervenire e a decidere che l’influencer potrà andare in trasmissione.

Dopo che l’associazione dei consumatori è ricorsa al Tar, il responso è stato negativo. Infatti è stato deciso che la Ferragni potrà essere in trasmissione a patto che ci siano “correttezza, completezza ed imparzialità dell’informazione televisiva“. Avvisando quindi in maniera preventiva il corpo autoriale e Fabio Fazio.

La paura è che si ripeta un’intervista simile a quella del Corriere della Sera dove ne è uscita una Chiara vittima della situazione, ciò in riferimento soprattutto alla questione Balocco. Inoltre il tema non potrà essere troppo approfondito in quanto ora è sotto indagine.

È stato lo stesso Codacons ad annunciare la decisione del Tar. Ha però già previsto che non verranno rispettate determinate regole.

“Siamo certi che, come avvenuto con la vergognosa intervista sul Corriere della sera, in assenza di contraddittorio Chiara Ferragni potrà dire ciò che vorrà a ‘Che tempo che fa’, e magari continuare a derubricare le gravi scorrettezze messe in atto dalle sue società sui casi del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua e della bambola Trudi come ‘fake news’ o semplici errori di comunicazione, ingannando così i telespettatori che da casa assisteranno alla trasmissione, e con la complicità di Fabio Fazio, notoriamente incline ad assecondare i propri ospiti evitando qualsiasi domanda scomoda. Vedremo cosa accadrà domenica 3 marzo e, in caso di scorrettezze, se l’Agcom non adotterà provvedimenti il Tar potrà intervenire per decidere eventuali sanzioni“