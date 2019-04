Chiara Ferragni criticata per la foto insieme a Leone: la replica

Chiara Ferragni al parco felice insieme a Leone, critiche per la foto postata: l’influencer risponde

Gli odiatori del web, i cd. haters, non si fermano nemmeno di fronte alla foto di una mamma con il suo bambino. Parole al veleno, per esempio, sono state rivolte poche ore fa anche a Chiara Ferragni. Quest’ultima, dopo essere andata con il figlio Leone al parco, ha deciso di pubblicare delle immagini del pomeriggio trascorso con il suo piccolo. Momenti di vita quotidiana su cui, tuttavia, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. Il motivo? Un utente ha incolpato la Ferragni di usare il figlio per pubblicità. Il post condiviso da Chiara, però, non era frutto di una sponsorizzazione (come è stato insinuato) e l’influencer lo ha fatto subito presente, mettendo a tacere subito la polemica.

Chiara Ferragni perde la pazienza: “Giudicatori di sto ca..o”

“Non hai amore per tuo figlio”, ha commentato un utente su Instagram a Chiara Ferragni. Il motivo? “Tutte le foto evidenziano lo sponsor”, è stato poi aggiunto nello stesso commento. Una frase forte quella scritta che, per ovvi motivi, ha catturato l’attenzione della moglie di Fedez. Quest’ultima, seccata dalle parole a lei rivolte, ha allora deciso di rispondere a tono a questa critica. “Se fosse un post sponsorizzato avrebbe la dicitura #advertising o prenderei una multa. Sveglia giudicatori di sto ca..o!“, ha replicato senza filtri la Ferragni.

Chiara Ferragni non si lascia intimidire dagli haters

Le polemiche sui social sono ormai all’ordine del giorno. Quello che è successo a Chiara Ferragni oggi, purtroppo, non è un caso isolato. Subito dopo la nascita di Leone, però, certi polveroni inutili sono finiti col coinvolgere anche il figlio. Tutte le volte che qualcuno scrive o insinua qualcosa di cattivo nei confronti dei Ferragni, però, sia Chiara che Fedez non si sono mai lasciati intimidire, dimostrando di non essere disposti a non abbassare la testa di fronte a tutto questo odio gratuito.