Chiara Ferragni compleanno a Gardaland: critiche e quanto ha speso

Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 32 anni con gli amici a Gardaland. Il web la critica

Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 32 anni e dopo una cena in famiglia, ora ha deciso di festeggiare insieme agli amici. E lo ha fatto in grande stile e in un posto inusuale: Gardaland, ribattezzato Chiaraland. Dopo le critiche per la festa di Fedez al supermercato, ora la Ferragni deve anche rispondere all’ennesima accusa del web, e questa volta per la sua festa di compleanno. Chiara ha infatti deciso di affittare il parco divertimenti per tutti i suoi amici e con un pullman si sono diretti a Chiaraland. Il web, ovviamente, non ha fatto altro che criticare le scelte dell’influencer puntando il dito ancora una volta sui soldi spesi e sulla vita ricca che lei insieme al marito Fedez conducono. Ma non solo, Leggo.it ha anche svelato il costo della festa, secondo il sito la Ferragni avrebbe speso non meno di 2.500 euro, più l’affitto della location.

Chiara Ferragni ancora sotto accusa: la festa di compleanno a Gardaland fa discutere

Chiara Ferragni ancora sotto accusa: la fashion blogger non fa altro che far parlare di sè. E dopo le Instagram stories in cui Chiara ha documentato momento dopo momento cosa è successo al party esclusivo, il web non è riuscito a rimanere in silenzio. Molti utenti infatti hanno commentato negativamente le scelte della Ferragni, accusandola di spendere troppo: “Sei a Gardaland, no a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni“. Oppure: “Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese…vergogna“. E torna ancora l’accusa di mettere da parte il piccolo Leone, e non è la prima volta. Fedez e Chiara infatti nelle ultime settimane si sono concessi una vacanza, una sorta di seconda luna di miele in Polinesia, e non hanno portato con loro il figlio.

Chiara Ferragni: tutti gli sfizi che non piacciono in rete

Chiara Ferragni è un personaggio a tutti gli effetti e i suoi guadagni vengono spesso messi sotto la lente di ingrandimento. Tutti i suoi desideri divengono realtà e questo non piace agli utenti della rete, per questo l’influencer e il marito Fedez sono spesso sotto accusa. L’ultima di queste proprio la festa a Gardaland che è costata non poco alla Ferragni.