Nel giorno del suo 36esimo compleanno, l’influencer Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare postando una carrellata di fotografie sul suo profilo Instagram: immagini che la ritraggono da bambina e intenta a spegnere le candeline delle torte che negli anni l’hanno vista crescere fino a diventare la donna che è oggi. Non sono mancati i commenti di auguri di molti personaggi noti: prime tra tutti le due sorelle Valentina e Francesca che hanno voluto dedicare un pensiero alla sorella maggiore nel suo giorno speciale. “Tanti auguri Chia, super orgogliosa di te” recita il commento di Francesca, “Lo è sempre stata” è il contenuto di quello di Valentina.

Il riferimento a Sanremo

“Trying to make this girl proud from 1987”. Questa la didascalia scelta dalla regina dei social a corredo delle fotografie postate per celebrare il giorno del suo compleanno. Un chiaro riferimento alle parole contenute nella famosa lettera che l’influencer aveva letto sul palco del Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Sembra quindi che le parole scritte sotto al post per i suoi 36 anni siano una sorta di continuazione di quel monologo che l’aveva vista partecipe sul palco dell’Ariston 3 mesi fa. In molti ricorderanno come infatti già in quell’occasione l’influencer avesse voluto dedicare una lettera alla Chiara bambina: nel giorno del suo compleanno è tornata a rivolgersi alla sé stessa del passato con una frase che riassume tutto il significato del suo percorso personale.

“Ciao bimba ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti vedere com’è la mia vita”. Queste le parole che l’imprenditrice digitale aveva pronunciato sul palco di Sanremo: parole rivolte a sé stessa ma che avrebbero potuto tranquillamente essere dedicate a tutte le donne.

La somiglianza con i figli Leone e Vittoria

Il post è comparso sul profilo di Chiara Ferragni allo scoccare della mezzanotte. Guardando attentamente il carosello di fotografie postate non è possibile non notare un dettaglio: l’incredibile somiglianza di Chiara con i due figli Leone e Vittoria. Più che mai in queste foto si nota come i due bambini abbiamo in comune molti tratti dell’influencer: gli occhi, i sorrisi, i colori sono tutti della mamma. Chiara è solita postare molte fotografie dei figli sui social, spesso sottolineando la grande somiglianza tra due fratellini. Questa volta però, come le hanno fatto notare molti dei suoi followers, risulta evidente quanto i geni della mamma abbiano decisamente prevalso su quelli di papà Fedez.

Il compleanno in lockdown

L’influencer ha trascorso la giornata di ieri, sabato 6 maggio, al Lago vicino Milano come testimoniano le fotografie e le stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Non è dato sapere come avrà intenzione di passare questa giornata speciale ma nell’attesa ha voluto pubblicare un ricordo di uno dei suoi compleanni passati. Si tratta del 7 maggio 2020, il compleanno passato in lockdown. Per l’occasione Chiara ha ricordato di come festeggiò sul terrazzo di casa in compagnia del marito Fedez e del figlio Leone: “This night 3 years ago: celebrating my birthday on our terrace during lockdown.”