“Chiara Ferragni, ci torneresti?” Domanda netta, Fedez replica in 3 parole

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano oppure Antonello Venditti, nello scrivere tali famosi versi, ha romanzato un po’ troppo e in realtà spesso non ritorna un bel niente? Una simile domanda, più diretta, l’hanno posta Giuseppe Cruciani e David Parenzo a Fedez, ovviamente riferendosi al suo matrimonio con l’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper è stato ospite al programma radiofonico La Zanzara ed è stato pungolato dai due giornalisti sulla sua vita privata. Anche perché, proprio mentre si trovava nello studio del programma, che viene registrato nella sede del Sole24Ore a Milano, nello stesso edificio si sarebbe palesata l’influencer cremonese. Mica per incontrare l’ex marito ovviamente, ma per altri impegni…

Fedez risponde a Cruciani e Parenzo su un eventuale ritorno in love con Chiara Ferragni

“C’è un giallo che dobbiamo risolvere – il discorso fatto da Cruciani a Fedez -. Oggi è venuta qui la signora Ferragni. Abbiamo scoperto che Chiara è nel palazzo del Sole 24 Ore, l’ho scoperto casualmente. Adesso mi stanno dicendo che lei è salita all’ottavo piano dal direttore Fabio Tamburini. Magari il direttore vi fa rimettere insieme. Perché ridi? Nella vita magari uno può anche tornare insieme all’ex moglie“. Il rapper ha ascoltato il conduttore radiofonico e, piuttosto imbarazzato, ha risposto con tre parole: “Mai dire mai“. Una simile domanda era stata posta all’ex moglie mesi fa da un followers. In quell’occasione l’influencer cremonese è stata molto più tranchant sull’ex marito, tuonando un “mai e poi mai”.

Dopo la domanda di Cruciani, il rapper è stato pungolato anche dal co-conduttore de La Zanzara, David Parenzo che, non soddisfatto della risposta “mai dire mai”, ha invitato il cantante ad essere più chiaro: “Ma è un’ipotesi fantascientifica o no? Puoi dire che è stato l’amore più grande della tua vita? Ci puoi dire che Chiara è stato il tuo amore più grande?” Anche in questo caso Fedez ha preferito dribblare la domanda. “Siamo da Barbara d’Urso…”, ha chiosato, non volendo dare una dichiarazione esaustiva alla richiesta dei due conduttori.

Fedez sul caso con protagonisti Bova e Fabrizio Corona

Nel corso dell’ospitata radiofonica, Cruciani ha poi fatto un’altra domanda ‘scomoda’ al cantante, invitandolo a prendere una posizione sul caso che ha visto protagonisti Fabrizio Corona e Raoul Bova. Come è noto il primo ha divulgato gli “audio spaccati” che il divo ha spedito alla giovane Martina Ceretti, ragazza in cerca di notorietà con cui Bova avrebbe avuto un flirt. Una vicenda che ha fatto definitivamente naufragare il lungo legame sentimentale con Rocio Munoz Morales. Sul caso ci sono in corso indagini. L’attore potrebbe essere stato vittima di estorsione. Ebbene, cosa pensa Fedez di tutto ciò?