Chiara Ferragni cambia look: taglio netto alla chioma bionda (FOTO)

Chiara Ferragni sfoggia un nuovo look: la moglie di Fedez dice addio ai suoi lungi capelli biondi

Quando si tratta di moda e tendenze Chiara Ferragni non si fa trovare mai impreparata. Con i suoi outfit all’ultimo grido riesce sempre ad attirare l’attenzione, e raramente delude i suoi fan. L’ultimo taglio netto, proprio oggi, la Ferragni lo ha voluto dare alla sua chioma bionda. La moglie di Fedez ha infatti completamente cambiato il look ai capelli, dicendo addio alle sue lunghezze e presentandosi ai suoi follower con un nuovo taglio. Chiara ha scelto un caschetto corto e dritto, tendenza indiscussa della primavera – estate 2019 e riproposta dai saloni di bellezza più in voga del momento.

Chiara Ferragni cambia look: la foto del nuovo taglio di capelli

Chiara Ferragni non poteva non condividere sui social il nuovo taglio di capelli. L’influencer, che al momento di trova a Cannes, ha pubblicato prima una stories su Instagram dove faceva intendere di aver tagliato i capelli e, subito dopo, si è mostrata ai suoi seguaci sfoggiando il suo nuovo look. Un taglio netto ma sempre in voga con le novità del momento. Quando si tratta di rimanere al passo con i tempi Chiara c’è sempre. A giudicare dalle risposte lasciate dai fan sui social, inoltre, il caschetto della Ferragni è piaciuto parecchio anche ai suoi fan.

Chiara Ferragni compie 32 anni: tutti a Gardaland per il suo compleanno

Chiara Ferragni, proprio in questi giorni, ha festeggiato il suo trentaduesimo compleanno. L’influencer, dopo aver festeggiato con la famiglia, ha organizzato un party speciale dove ha inviato tutti i suoi amici e, per l’occasione, ha affittato un intero parco divertimenti tutto per sé. Chiara ha trascorso il suo giorno speciale circondata dalle persone care e, seppur non siano mancate le polemiche anche questa volta, lei e la sua comitiva (compreso il marito Fedez) si sono goduti ogni momento della festa.