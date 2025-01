Chiara Ferragni, bufera per la pelliccia: brand dimenticato, strano!

Chiara Ferragni di nuovo al centro delle polemiche. E di nuove bersaglio di critiche. Viene da dire inevitabili quando ci si pone come paladini di certi temi, ma poi si forniscono risposte tutt’altro che chiare quando su determinati argomenti bisognerebbe invece dare spiegazioni nette. Così capita che qualche settimana fa l’influencer cremonese abbia abbracciato in qualità di ambassador i principi del brand di cosmesi vegana Goa Organics, salvo poi apparire nelle scorse ore su Instagram con una bella pelliccia. Alt, nulla di male se quella pelliccia fosse sintetica. In questo caso tutto avrebbe un senso. E un senso ce l’ha oppure no? Per Chiara Ferragni sì. Motivo? Ha sostenuto che il capo di abbigliamento indossato è appunto sinettico. Discorso chiuso? No perché tanti utenti sostengono il contrario, cioè che sia una pelliccia ricavata da animali. A far aumentare ancora di più i sospetti è stata la spiegazione fornita dall’imprenditrice digitale sulla faccenda.

Nell’ultimo album fotografico postato sui social, Ferragni, in uno scatto, è apparsa con la sorella Valentina. L’ex moglie di Fedez ha sfoggiato pantaloni animalier e un pelliccia. Valentina un giaccone. Diversi followers hanno fatto domande sui capi d’abbigliamento. L’ex moglie di Fedez, ovviamente, sapeva tutto degli abiti, tranne che del suo. Quando una donna ha chiesto la marca dei suoi pantaloni animalier, Ferragni si è affrettata a spiegare che si trattava di un capo di “Etro di 4/5 anni fa”. A chi ha chiesto informazioni sulla giacca della sorella Valentina, ha risposto che è un prodotto del marchio Celine. E sulla pelliccia tanto discussa? “Sì, è sintetica”, ha assicurato. Quando però le è stato domandato di che marca sia, ha fornito una replica alquanto evasiva: “È vintage di tanti anni fa”.

Ma come? Ferragni è esperta di moda e sa qualsiasi cosa, mentre sulla pelliccia chiude il discorso dicendo che è vintage e nemmeno dice il nome del brand? Non è che teme che se rivela il marchio, poi si viene a scoprire qualcosa che le può dar fastidio? Un atteggiamento che ha innescato una valanga di critiche, con tantissimi utenti che hanno sostenuto che in realtà la pelliccia sia vera. Se così fosse, sia chiaro, non c’è nulla di illegale. Ma non c’è nulla nemmeno di ecologico.