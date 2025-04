Chiara Ferragni, bufera: ira dei fedeli per il post dopo la morte del Papa

Chiara Ferragni travolta dalle critiche per un post pubblicato a Pasquetta, a poche ore dalla notizia della morte di Papa Francesco. L’influencer cremonese, sulla sua bacheca Instagram, ha fatto apparire una foto in cui indossa una maglia bianca con la stampa di una fragola rossa gigantesca e la scritta “Me and my little t*ts against the world”. Tradotta in italiano la frase suona così: “Io e le mie piccole tet*e contro il mondo”. Secondo diversi fedeli, il post è stato fuori luogo e irrispettoso, alla luce della scomparsa di Bergoglio avvenuta lungo la mattinata di lunedì 21 aprile.

Chiara Ferragni, il post della discordia dopo la notizia della morte del Papa

I commenti di fuoco contro l’ex moglie di Fedez si sono sprecati. C’è chi ha sostenuto che la Ferragni, piuttosto che mostrare una foto con contenuti simili, avrebbe potuto dedicare un post a Papa Francesco visto che il “mondo intero è in lutto”. Un’altra utente ha scritto che non era il “momento giusto” per uno scatto del genere. “Volgarità anche oggi”, la bordata di una donna di nome Serena. “Sai, è morto il Papa, te lo hanno detto?”, la domanda densa di sarcasmo di un’altra internauta. E ancora, una donna che si chiama Angela ha consigliato all’imprenditrice di “portare un po’ di rispetto”, riferendosi alla scomparsa del Santo Padre.

Molte altre critiche feroci sono piovute sotto alla foto della t-shirt con la fragola e la frase sui seni. Tanti biasimi, ma anche tante reazioni di utenti che hanno difeso l’influencer, sostenendo che non abbia fatto nulla di male e che non per forza sui social si devono postare messaggi di condoglianze e di cordoglio per Bergoglio. Dal canto suo Ferragni ha preferito non replicare in alcun modo a chi l’ha attaccata.

Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, la love story continua

L’influencer continua ad essere anche al centro della cronaca rosa del Bel Paese. Nei giorni scorsi si diffusa la voce che la love story con Giovanni Tronchetti Provera fosse giunta al capolinea. Nulla di tutto questo. Sembra che la coppia abbia dovuto affrontare una crisi non da poco, ma che abbia superato brillantemente il momento no. A conferma di ciò alcune paparazzate recenti che hanno immortalato i due piccioncini uniti e complici.