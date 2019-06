Chiara Ferragni regala un premio bonus di 3.400 euro ai dipendenti migliori

Chiara Ferragni, come riportato da Il Sole 24 ore, ha deciso di regalare un premio bonus ai dipendenti migliori del suo staff. L’importo, secondo quanto riportato dal giornale, sarebbe di 3.400 euro lordi, donati ai suoi collaboratori per premiarli del loro impegno e del lavoro che svolgono quotidianamente per portare la società della Ferragni a raggiungere grandi traguardi. Il premio bonus verrà assegnato a tutti i dipendenti che, nel corso del 2018, hanno contribuito al successo di Tbs Crew, la società fondata nel 2009 che si occupa del sito theblondesalad.com. Il 2018 infatti è stato un anno ricco di successi per il Tbs Crew, partendo dal fatto che la stessa Chiara Ferragni è diventata amministratore delegato della società. Per dimostrare la sua infinita gratitudine, la moglie di Fedez ha deciso di premiare il suo team con questa ricompensa monetaria.

Chiara Ferragni a Roma per presentare la sua capsule collection in collaborazione con Lancôme

Chiara Ferragni non si ferma mai: da poco infatti ha deciso di lanciare in collaborazione con Lancôme, una capsule collection di make up firmata e ideata interamente dalla fashion blogger. La collezione Lancôme x Chiara Ferragni include una palette che contiene quattro rossetti, quattro ombretti, un blush, tre highlighters e un lucidalabbra, tre rossetti Absolu Mademoiselle Shine, tre lip gloss Absolu Lacquer e un mascara Hypnôse Drama. Per promuovere la sua linea di make up la Ferragni ha annunciato su Instagram che farà partire un tour iniziando proprio dall’Italia: “Ciao ragazzi, come avrete visto dal nostro tour il prossimo 7 giugno sarò a Roma nel Douglas Store di via del Tritone, mi raccomando accorrete numerosi”.

Chiara Ferragni, lo sfogo su Instagram dopo la partenza per la prima tappa del tour

Pronta per il tour di sponsorizzazione della sua linea di make up in collaborazione con Lancôme, Chiara Ferragni ha preso un aereo, lasciando marito e figlio a Los Angeles, per dirigersi in Italia. Ma durante il viaggio la Ferragni è crollata in un lungo sfogo che ha messo nero su bianco in un post su Instagram. Una rivelazione in cui la fashion blogger ha mostrato tutte le sue insicurezze e le sue paure di donna e di mamma.

Le parole di Chiara Ferragni: “Penso di non essere una buona madre e moglie”

Nel post la Ferragni ha scritto: “I prossimi giorni saranno pazzeschi e incredibili per la mia carriera: sto girando una grande campagna internazionale, presentando ufficialmente la mia prima collezione di trucchi, Lancôme di Chiara Ferragni, e vedendo la seconda parte del mio documentario”. Ha poi continuato: “Ma ci sono ancora momenti come questi in cui ho la sensazione di non essere la migliore mamma che potrei essere, o la migliore moglie che potrei essere perché il mio lavoro mi porta lontano dalla mia famiglia così spesso”.

Quando esce il documentario su Chiara Ferragni

Secondo quanto riportato da Chiara Ferragni è tutto pronto, o quasi, per l’uscita del documentario sulla sua vita. Come dichiarato dalla stessa fashion blogger nelle storie Instagram di qualche giorno fa: “Ho dato il 100 per cento di me stessa, nel bene e nel male. Il docu-film, uscirà nell’autunno del 2019, in tutto il mondo“. Anche se secondo il settimanale Chi, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, ha ricevuto numerosi no dalle reti tv a cui era stato proposto per questo debutterà al cinema con una serie di serate uniche in alcune città d’Italia dove sarà presente anche Chiara Ferragni come ospite d’onore.