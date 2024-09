Chiara Ferragni, attacco di Taylor Mega: rivelazioni, clima torrido

Continua a tenere banco il dissing tra Tony Effe e Fedez. Naturalmente è finita al centro del calderone anche Chiara Ferragni. Nella faccenda si è anche inserita Taylor Mega, ex di Effe e chiacchierata in diverse occasioni dalla cronaca rosa italiana, in quanto si è mormorato che abbia avuto una liaison con l’ex marito della Ferragni.

Nelle scorse ore l’influencer cremonese, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, ha chiesto esplicitamente ai due cantanti di non essere tirata in mezzo alle loro faccende. “Lasciate in pace me e i miei figli“, ha tuonato la Ferragni. Il suo intervento è andato evidentemente di traverso a Taylor Mega che, a stretto giro, sui suoi profili social ha fatto apparire il seguente messaggio: “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”. La Ferragni non viene citata, ma è quasi senza dubbio riferito a lei il messaggio della collega friulana.

Da che cosa è scaturito il tutto? Dai botta e risposta tra Tony Effe e Fedez. Il primo, sulle note di Red Bull 64 Bars, ha pungolato Niky Savage, sostenendo che sia una sua brutta imitazione. Poi ha attaccato Fedez, con tanto di menzione velenosissima della sua ex moglie: “La Chiara dice che mi adora“. Savage, amico di Fedez, ha replicato citando Taylor Mega, che con Effe ha avuto una love story: “Giuro Roberryc (la fidanzata di Savage, ndr) non se lo spiega come faceva Taylor Mega“.

Nel dissing, come è noto, si è buttato pure Fedez che ha pubblicato un brano, L’infanzia difficile di un benestante, nel cui video c’è Taylor Mega, schierata al suo fianco nella polemica con Effe. “Eri tu la mia b*tch” non Taylor Mega“, un passaggio del brano di Fedez che ha anche rivelato che Tony avrebbe avuto dei contatti con la Ferragni: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami“.

Nel calderone anche Giulia De Lellis e Chiara Biasi

Alla luce di tutto ciò, l’influencer cremonese ha giustamente e comprensibilmente chiesto di essere lasciata in pace e, soprattutto, di non fare riferimenti ai suoi figli. Nel dissing, tra l’altro, ci sono finite di mezzo anche altre persone note del web, quali Giulia De Lellis e Chiara Biasi.

L’intera vicenda sta catalizzando da giorni l’attenzione di tantissimi utenti. Da segnalare le molte critiche rivolte sia a Tony Effe sia a Fedez. Parecchie persone reputano infatti triste lo spiattellamento pubblico di determinate vicende.