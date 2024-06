Chiara Ferragni, arriva la dedica al nuovo fidanzato: che dolcezza!

Chiara Ferragni spensierata e probabilmente innamorata a Capri. L’influencer continua a giocare con il gossip e, nel corso del suo soggiorno in terra partenopea, ha trovato il tempo per fare una dedica pubblica e romantica che si pensa sia stata indirizzata al suo nuovo misterioso ‘lui’ di cui tanto si parla in questi giorni, vale a dire il giovane ortopedico toscano classe 1993 Andrea Bisciotti.

“Vorrei che tu fossi qui”, ha scritto in inglese la star di Instagram a commento di una Storia social in cui ha immortalato un romantico e struggente tramonto con vista mare a Capri. La dedica ultra zuccherosa ha ottenuto ciò che probabilmente si era prefissata l’ex moglie di Fedez, ossia non poca attenzione. D’altra parte in qualche modo bisogna pur farsi notare per tentare di rimanere sulla cresta dell’onda mediatica. E quindi perché non nutrire un poco il gossip nostrano? Ecco servito il piatto forte.

Naturalmente l’influencer cremonese sa benissimo che in questi giorni è al centro del chiacchiericcio rosa per via della presunta relazione con il sopracitato ortopedico. Non solo: si è anche mormorato di un legame speciale con Tony Effe, anche se i ben informati dicono che ci sia ‘soltanto’ un’amicizia e nulla più con il rapper. Sarebbe invece ben diverso il legame con Bisciotti. Si sussurra di weekend romantici trascorsi dalla Ferragni a Forte dei Marmi in compagnia del giovane e muscoloso medico. Curioso inoltre notare che da quando lo scoop di tale e presunta love story ha iniziato a circolare né l’ortopedico né Chiara hanno smentito. I casi sono due: c’è davvero qualcosa oppure no, ma ad entrambi va bene essere chiacchierati.

Tornando alla vacanza di Capri, l’imprenditrice digitale ha goduto della compagnia dei suoi affetti stretti tra cui il suo migliore amico, Angelo Tropea. Nessuna traccia invece di Fabio Maria Damato, il manager che è stato al fianco per anni all’influencer e che da pochi giorni non ha più alcun ruolo nelle società riconducibili alla Ferragni. Si ricorda che sia quest’ultima sia lo stesso Damato sono indagati per la vicenda dei pandori.