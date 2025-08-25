Chiara Ferragni allo scoperto col fidanzato, brutta reazione di Fedez. Lucarelli: “Un poveretto”

Fedez ‘batte un colpo’ dopo che l’ex moglie Chiara Ferragni è uscita per la prima volta allo scoperto con Giovanni Tronchetti Provera. Il rapper milanese si è reso protagonista di un gesto provocatorio e dimenticabile sui social, immortalandosi assieme alla sua neo fidanzata Giulia Honegger con un filtro che deforma il viso e ponendo in sovraimpressione la frase “L’amore è cieco”. Nessun riferimento esplicito all’influencer cremonese con la quale ha avuto due figli, ma, secondo l’interpretazione di tutti, la storia Instagram in questione è stata un atto velenoso nei confronti proprio dell’ex coniuge. D’altra parte non è la prima volta che il cantante fa del sarcasmo per quel che concerne la relazione tra Ferragni e l’industriale meneghino. Sulla vicenda è piombata anche Selvaggia Lucarelli che, con ironia, ha criticato per l’ennesima volta Fedez, ricordando come quest’ultimo si è presentato a Sanremo. Secondo la giornalista con una “recita da vittimino”, ben distante da come si mostra in rete.

Fedez e la provocazione su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto romantico su Instagram in cui si è mostrata con Giovanni Tronchetti Provera in barca. Loro due soli mentre sono rapiti dal tramonto. Trattasi della prima foto di coppia divulgata in rete da quando la frequentazione ha preso quota. Immediatamente la notizia dell’ufficializzazione della love story è rimbalzata su tutti i media, diventando virale. Ci si attendeva una reazione di Fedez che, a distanza di un giorno, è arrivata. Si è ripreso con la neo fidanzata e con il sopra citato filtro deformante. Poi la frase “L’amore è cieco”. Per molti una palese ironia sul fatto che l’ex moglie abbia allacciato un rapporto non con una persona qualunque, bensì con un Tronchetti Provera, famiglia tra le più ricche d’Italia.

Selvaggia Lucarelli contro il rapper: “Un poveretto”

“Già prende per il cu*o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: lui pensa di essere f*go?”, si è chiesta Selvaggia Lucarelli riproponendo la storia di Fedez, quella dell'”amore cieco”. “E infine – ha continuato la giornalista – già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muto come un pesce, vedo. Ora è tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”.

Falena è il nomignolo dato dalla Lucarelli al rapper. In più occasioni la scrittrice ha attaccato Fedez, sostenendo che spesso sfrutti faccende altrui per ricavarne visibilità. Da qui il paragone con le falene. Per quel che riguarda Sanremo, già durante il Festival Selvaggia dichiarò che a suo avviso il Fedez abbacchiato e disorientato sul palco dell’Ariston fosse una trovata scaltra del cantante stesso per mostrarsi al pubblico di Rai Uno da “vittimino”.