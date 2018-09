Chiara Ferragni abito da sposa con frasi della canzone di Fedez

Cambio d’abito per Chiara Ferragni durante il matrimonio con Fedez. E al ricevimento la fashion blogger ha voluto omaggiare proprio il neo marito. In che modo? Indossando un vestito da sposa con ricamate le strofe della canzone del rapper. Non una a caso bensì quella che il 29enne ha scritto all’imprenditrice digitale. Il brano con il quale il giudice di X Factor ha chiesto la mano alla Ferragni all’Arena di Verona, ovvero Favorisca i sentimenti. Ma sul vestito – disegnato sempre da Maria Grazia Chiuri per Dior, come quello indossato durante la funzione civile – sono ricamati pure alcuni disegni e il logo di The Blonde Salad, l’azienda fondata da Chiara nel 2009. L’abito è piaciuto molto a Fedez, così come al piccolo Leone, presente alle nozze dei suoi genitori.

L’abito di Chiara Ferragni a molti ha ricordato quello di Marica Pellegrinelli

Il secondo abito di Chiara Ferragni al matrimonio con Fedez ha ricordato a molti quello di Marica Pellegrinelli. Nel 2014, alle nozze con Eros Ramazzotti, la modella bergamasca ha sfoggiato una creazione di Valentino. La gonna era impreziosita da un ricamo di note e da una strofa di Due Mondi di Lucio Battisti. A qualcun altro, invece, l’abito di Chiara ha fatto tornare alla mente quello di Angelina Jolie, al matrimonio con Brad Pitt. La diva di Hollywood ha scelto per quel giorno un abito Versace, ma il velo è stato personalizzato con i disegni dei suoi sei figli.

Il testo della canzone Favorisca i sentimenti di Fedez

Favorisca i sentimenti è la canzone che Fedez ha scritto per fare la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni. Di seguito testo e video!

Prendo quello che prendi te, quattro bicchieri di Chardonnay

pieni di ma, pieni di se, ci si rivede fra un po’

vieni alle tre, ti noto alle tre, non ho ancora visto la Tour Eiffel

ti blocco a Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle

Sembrava nulla e invece eccoci qua

tu la mia calamita e io la tua calamità

una dose di certezza per le mie velleità

per sempre sarà

Non servono anelli che ci tengono assieme

perché di anelli son fatte le catene

seppur così presto non ne faccio altrimenti

cuore in arresto, favorisca i sentimenti

Nel pomeriggio lasciamo la stanza

io che non dormo sui voli Lufthansa

tu stai ancora un po’

ancora un po’

Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora

la vita m’ha insegnato a farmi il nodo alla gola

mi spiace, ti sei presa un paranoico d’adozione

per questo ho un problema per ogni soluzione

Non ci pensi, no

faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi

e ti han detto: se mi tocchi stai attenta che ti sporchi

a casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi

Sembrava nulla e invece eccoci qua

tu la mia calamita, io la tua calamità

una dose di certezza per le mie velleità

per sempre sarà

Non servono anelli che ci tengono assieme

perché di anelli son fatte le catene

seppur così presto non ne faccio altrimenti

cuore in arresto, favorisca i sentimenti

Nel pomeriggio lasciamo la stanza

io che non dormo sui voli Lufthansa

tu stai ancora un po’

ancora un po’

Non servono anelli per tenerci assieme

ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse