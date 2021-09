Chiara Ferragni a Fedez: “Mi fai venire voglia di divorzio”. Sbalzi di gelosia

Dal “Mi fai venire voglia di futuro” al “Mi fai venire voglia di divorzio” è un attimo. Pochi giorni fa Chiara Ferragni, con un lungo post strappalacrime pubblicato su Instagram, spiegava ai suoi fan che ciò che la colpì e la affondò nel lontano 2016, quando Federico la stava corteggiando, fu una frase pronunciata da quest’ultimo. Quella appunto relativa al guardare al domani (“Mi fai venire voglia di futuro”). Un’esternazione che ne ha suggerita un’altra, che ha mantenuto la stessa musicalità ma ne ha mutato drasticamente il contenuto: quella appunto relativa al divorzio snocciolata dalla Ferragni.

Naturalmente non c’è alcun pericolo che i The Ferragnez giungano al capolinea sentimentale a breve. Chiara ha semplicemente innescato una boutade dopo che il marito si è fotografato con Gigi Hadid. Risate e ironie insomma, seppur non è la prima volta che la cremonese, tra il serio e il faceto, fa trapelare i suoi sbalzi di gelosia.

Il rapper nelle scorse ore ha postato uno scatto in compagnia della modella Gigi Hadid, con ogni probabilità incontrata nel corso della Milano Fashion Week. A corredo della fotografia ci ha messo una frase dal sapore ironico in merito al testo della sua ultima canzone dal titolo “Meglio del cinema”. “Giuro, mi fai venire voglia di divorzio”, ha chiosato Chiara. Il rapper ha subito provveduto a repostare il commento della moglie, rendendolo virale. D’altra parte i The Ferragnez plasmano i social con maestria e non c’è ombra di dubbio che siano degli esperti nel far parlare di loro.

Fedez e Chiara Ferragni, i chiarimenti relativi alla lite avuta in alto mare

La coppia, negli ultimi giorni, è stata sorpresa dal magazine Chi mentre era impegnata in un furente litigio in barca risalente a inizio settembre. Le paparazzate del magazine diretto da Alfonso Signorini hanno presto fatto il giro della rete. A distanza di qualche giorno dallo scoop, Fedez e Chiara hanno spiegato in una diretta Instagram di aver sì bisticciato in modo duro ma che l’alterco è nato da motivi futili. Un chiarimento che è servito a tranquillizzare milioni di loro fan, alcuni dei quali già credevano seriamente a una separazione in vista. Nulla di tutto questo: la love story prosegue a vele spiegate!