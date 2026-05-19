Chiara Ferragni a Cannes, “tanti increduli dal viso stravolto”: cosa non è passato inosservato

Chiara Ferragni ha sfilato sul red carpet del prestigioso Festival di Cannes. Sul tappeto rosso si è presentata con un abito scuro di Roberto Cavalli, dalla profonda scollatura posteriore e con ricami floreali tridimensionali. A catturare l’attenzione di molti, però, come scrive Dagospia, non è stato il vestito, né l’acconciatura con le onde vintage (la cosiddetta Old Hollywood Waves), bensì il suo viso. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, l’influencer cremonese avrebbe esagerato con i ritocchini agli zigomi.

Chiara Ferragni si è ritoccata gli zigomi? “Sono esplosi”

“Ma cos’ha combinato al viso Chiara Ferragni? Gli zigomi sono esplosi e il viso è cambiato – si legge su Dagospia -. Sul red carpet del Festival di Cannes, in tanti increduli di questa ‘trasformazione’. Inoltre un abito dimesso che sembrava un grembiule da tenere in casa”. L’imprenditrice digitale non ha commentato quanto detto sul suo volto, preferendo andare oltre. D’altra parte è da tempo che cerca di farsi scivolare addosso le critiche, mantenendo il silenzio, come avvenuto di recente dopo gli attacchi di Elena Santarelli.

Gli attacchi e il silenzio: Chiara Ferragni non risponde alle critiche

La showgirl, ospitata di recente a Belve (Rai 2), ha criticato duramente Ferragni per la vicenda del “Pandoro gate“, dicendo di non essere per niente convinta delle sue scuse e sottolineando che ricerca e beneficenza destinate ai malati oncologici sono temi sui quali non si può essere opachi. Santarelli ha particolarmente a cuore l’argomento perché suo figlio Giacomo, quando aveva otto anni, è stato colpito da un tumore cerebrale. Dopo molte terapie è guarito completamente.

Ferragni, che senza dubbio avrà ascoltato o letto quanto dichiarato da Santarelli, pubblicamente non ha battuto ciglio. Nessuna replica, nemmeno da parte del suo entourage. Evidentemente ha voluto non alimentare la polemica, facendola finire il più in fretta possibile nel dimenticatoio.

L’amore con il manager José Hernandez

Per quel che riguarda il fronte sentimentale, da settimane fa coppia con José Hernandez, fascinoso manager di origini colombiane. Si sussurra che i due siano molto affiatati, seppur molto discreti. Lui non ama i riflettori. Si sarebbero inoltre già svolte le presentazioni in famiglia. Dopo la cocente delusione d’amore per la fine della love story con Giovanni Tronchetti Provera, l’ex moglie di Fedez si è subito tuffata in una nuova avventura amorosa.