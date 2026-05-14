Elena Santarelli furiosa: “Invidio Chiara Ferragni? Sì, lei non ha visto suo figlio fare radioterapia”

Elena Santarelli nei giorni scorsi è stata intervistata a Belve da Francesca Fagnani, a cui ha rilasciato dichiarazioni di fuoco contro Chiara Ferragni in merito alla famigerata vicenda del “Pandoro gate“. Senza troppi giri di parole, la showgirl ha riferito di non credere alle scuse dell’influencer, sottolineando che il tema della beneficenza per la ricerca è una cosa seria su cui ci deve essere assoluta trasparenza. Dopo che il suo faccia a faccia nella trasmissione di Rai 2 è andato in onda, molti l’hanno applaudita. Qualcuno l’ha invece criticata, affermando che sia stata troppo dura nei confronti di Ferragni. C’è addirittura chi l’ha accusata di essere invidiosa dell’imprenditrice digitale. A tale donna, Santarelli ha dato una risposta infuocata.

Elena Santarelli invidiosa di Chiara Ferragni? La risposta durissima della showgirl

Su Instagram, sotto a un post in cui si è dibattuto dell’intervento a Belve, una donna di nome Maria ha scritto che Santarelli è stata poco elegante a parlare di Ferragni senza che questa non fosse presente. Inoltre l’utente ha definito la showgirl “cattivella” e “forse un po’ invidiosa”. Elena ha replicato con toni duri, menzionando il delicato percorso clinico di suo figlio Giacomo al quale, a 8 anni, nel 2017, è stato diagnosticato un tumore cerebrale da cui è completamente guarito dopo un lungo percorso di terapie:

“Si Maria, sono proprio invidiosa della signora Ferragni. Anzi qualcosa con affetto le invidio: non aver mai lasciato suo figlio sul letto di una sala operatoria per più di 13 ore. Eh sì, le invidio anche il fatto di non aver mai visto soffrire suo figlio per la radioterapia. Ah sì, le invidio anche di non avere mai dovuto sentire le urla di suo figlio. Ah sì, le invidio il fatto che la sera va a dormire con pensieri più leggeri dei miei. Ovviamente invidia sana signora Maria, che siamo a Forum? Se vuole, la prossima volta andiamo a Porta a Porta con la Ferragni e la sua società, così facciamo un bel dibattito. Io non ho paura di nessuno, forse le è sfuggito qualche passaggio dell’intervista. Buona serata”.

Chiara Ferragni messa alla gogna a Belve? Santarelli furibonda

Santarelli ha anche commentato in modo deciso l’intervento di un altro utente che l’ha accusata di aver messo alla gogna l’influencer attraverso le dichiarazioni sul “Pandoro Gate”:

“Ma quale gogna! Non ho mai detto nulla fino ad ora… e ne potevo dire di cose. Se mi invitano e mi fanno una domanda, rispondo. Quindi stia calma! Ma è una parente della signora Ferragni? La prossima volta che vado in reparto mi fa compagnia? Così le apro le porte delle camere e si rende conto della mia inca**atura”.

Il riferimento all’arrabbiatura è al fatto che Ferragni è finita invischiata in uno scandalo legato al tema della beneficenza e della ricerca sui tumori infantili, tema a cui Santarelli è molto sensibile, avendolo vissuto in prima persona con il già citato percorso clinico del figlio Giacomo.

Tornando all’intervista a Belve, Santarelli sostenne anche che Ferragni, avendo un larghissimo seguito sui social, avrebbe dovuto fare di più per “smuovere” la ricerca e che avrebbe dovuto agire in modo meno opaco.