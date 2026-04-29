Elena Santarelli, rivelazioni a Belve su Belen ed Emilio Fede: i commenti delle amiche Marcuzzi e Balivo

Elena Santarelli è sbarcata a Belve e si è tolta qualche sassolino, anzi sassolone, dalle scarpe. La showgirl di Latina ha raccontato diversi aneddoti riguardanti il dietro le quinte della tv. Ad esempio quello in cui sperò di essere ingaggiata dalle Iene come conduttrice. Il posto invece andò a Belen Rodriguez. Oppure quello in cui fece tre provini per diventare protagonista del film “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni. In quel caso il suo agente le disse che sarebbe andato a lei il ruolo. Invece fu scelta Laura Torrisi. Spazio anche al licenziamento lampo dal Tg4, dove fu messa sotto contratto per fare la meteorina. Emilio Fede, sempre stando alla versione della 44enne, la invitò a cena. Lei rifiutò e dopo poco venne lasciata a casa. Nel corso dell’intervista ha anche parlato del legame con il marito Bernardo Corradi, oltre a criticare in modo perentorio Chiara Ferragni per la vicenda del “pandoro-gate”.

Il licenziamento dal Tg4 e le parole su Emilio Fede

Capitolo licenziamento dal Tg4. All’epoca Santarelli stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. “Ormai è morto, non me le può più chiedere. Vogliamo risvegliare i morti? Ce l’ho con una persona famosa che è deceduta. Secondo me mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo”, ha dichiarato la showgirl. “Secondo me – ha aggiunto – è successo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Chi è? Non so se posso dirlo, mi dispiace pure, non può replicare. Magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso. Parlo di Emilio Fede, facevo la meteorina, ero agli inizi. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora. Lui mi ha invitata a cena, ma ho detto di no. Dopo non sono stata richiamata“.

Elena Santarelli e la conduzione delle Iene: “Alla fine scelsero Belen”

Santarelli, qualche anno fa, fu chiamata a condurre una puntata delle Iene. In quel periodo il programma di Italia 1 cambiava presentatrice ogni settimana. L’anno successivo la produzione decise di ingaggiare per l’intera stagione Belen Rodriguez. Una doccia fredda per Elena che sperava che il ruolo fosse affidato a lei.

“Mi sono divertita tanto quando ho fatto una puntata de Le Iene – ha ricordato -. In quel periodo le cambiavano ogni settimana, ma io speravo di continuare, ma non mi hanno richiamata. Credevo di prendere la conduzione in mano, ma nulla, per me Le Iene sono finite lì. Chi mi hanno preferito? Penso Belen, credo sia arrivata lei dopo di me“.

Santarelli ha aggiunto di aver creduto che avrebbe potuto essere scelta in quanto l’ideatore della trasmissione, Davide Parenti, dopo la puntata condotta l’aveva ricoperta di complimenti: “Mi ha detto che ero andata benissimo, che ero stata tanto spigliata e quindi io ci ho sperato”. Di fronte a tali parole è arrivata la zampata di Francesca Fagnani: “Guardi che lo dicono a tutte”.

Il provino con Leonardo Pieraccioni

Un’altra occasione sfuggita fu il ruolo andato a Laura Torrisi per il film di Leonardo Pieraccioni, “Una Moglie Bellissima”. “Dovevo fare un film con Pieraccioni, mi chiamò il mio agente e mi disse: ‘Sei andata benissimo, manca solo la firma, ma sei presa’. Avevo già fatto tre provini. Poi però hanno preso Laura Torrisi. Questo mi è dispiaciuto, ci avevo fatto la bocca. Lo meritavo più io, i provini erano andati molto bene. Arrivo sempre seconda o terza purtroppo“.

A questo punto Fagnani le ha chiesto perché non riesca ad arrivare mai prima e Santarelli ha dato una risposta sibillina, lasciando intendere che certe dinamiche sotterranee del mondo dello spettacolo sono governate, a suo dire, da fattori che non tengono sempre conto della bravura: “Come mai arrivo dopo le altre? Francesca sei intelligente. Comunque Laura Torrisi e Pieraccioni poi si sono fidanzati, ha trionfato l’amore, il destino voleva così“.

L’attacco a Chiara Ferragni e Fedez

Nel corso del faccia a faccia è emerso anche il tema relativo allo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni. Sull’influencer cremonese, Santarelli ha espresso un’opinione netta e per nulla positiva: “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazz*** nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”.

Inoltre ha anche lanciato una bordata a Fedez, facendo riferimento all’intervista che il rapper aveva rilasciato a Belve nel 2024, poco dopo essersi separato dall’ex moglie: “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso”.

La gelosia nei confronti del marito Bernardo Corradi

L’argomento dell’intervista è poi virato sulla sua vita coniugale, ossia sul matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi. “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”, ha confidato la 44enne che ha poi aggiunto che all’inizio della relazione era molto gelosa e che sapeva che lui, prima di fidanzarsi, aveva avuto molti flirt: “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti”. “Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”, ha concluso con tono ironico.

I commenti dell’intervista a Belve delle amiche Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo

Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo, per seguire l’intervista a Belve dell’amica, si sono ritrovate a casa della prima. Presenti anche la stylist Claudia Scutti (che lavora anche con Francesca Fagnani), l’ex ballerina e showgirl Federica Ridolfi e Ignazia Modafferi, oggi PR ed event planner.

Marcuzzi ha pubblicato alcune stories Instagram mostrando i commenti della serata ai fan. Quando a Belve Santarelli ha parlato di sincerità e menzogne tra amiche, confessando di sapere che “ha un’amica che sta vivendo una relazione fragile” e di essere “quasi certa che il marito la sta cornificando”, Marcuzzi ha chiosato: “Lo dice!”.

Santarelli, conversando con Fagnani ha aggiunto: “Io glielo faccio capire. Anche perché questa amica mi dice: ‘Non facciamo l’amore da sette mesi’”. Marcuzzi, dal divano di casa, ha chiosato: “Eh, fatti due domande”. Infine Elena ha dichiarato: “Se dovessi essere sincera dovrei dirle: ‘Amore mio, ma c’ha un’altra’”. A casa della ‘Pinella‘ il gruppo di ascolto è scoppiato a ridere. “Sei stata perfetta, bravissima”, hanno infine detto le amiche della showgirl.