Chiara Ferragni a Belve: annuncio di Francesca Fagnani, colpaccio

Nelle scorse settimane è trapelato il rumor di un incontro a porte chiuse tra Francesca Fagnani e Chiara Ferragni per portare quest’ultima a Belve, programma cult di Rai 2 che riaprirà i battenti martedì 19 novembre. La voce è poi finita nel dimenticatoio e sono uscite una miriade di altre indiscrezioni relative ad altri ospiti. L’ex moglie di Fedez, oggi felice al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, non è più stata menzionata tra i possibili personaggi disponibili a concedere il faccia a faccia alla giornalista romana. Nelle scorse ore il colpo di scena: la stessa Fagnani, in un’intervista rilasciata al magazine Grazia, ha dichiarato che è vero che ha incontrato di recente l’imprenditrice digitale e che è altrettanto vero che probabilmente sarà sua ospite.

Chiara Ferragni vicina al sì a Belve: la rivelazione di Francesca Fagnani

“Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando, ma penso che verrà”, ha spiegato la conduttrice di Belve, confermando la trattativa e addirittura sottolineando che ci sono grosse probabilità che la Ferragni sbarchi in studio. Probabilmente molto dipenderà anche dalla piega che prenderanno le vicende legali in cui è finita l’influencer. A brevissimo dovrebbe sapere se verrà rinviata a giudizio per la vicenda del ‘Pandoro-gate’ e delle ‘Uova pasquali’. Altrimenti detto, scoprirà se dovrà affrontare un processo oppure se il caso verrà archiviato senza strascichi penali. Laddove la questione dovesse avere un seguito in tribunale, è probabile che la Ferragni avrà altro a cui pensare piuttosto che prepararsi per farsi intervistare dalla Fagnani.

Belve, gli ospiti certi: Mara Venier, Scamarcio e Vittorio Feltri

Nel frattempo la compagna di Enrico Mentana ha già chiuso diverse trattative per la nuova stagione di Belve. Pochi giorni fa, in una chiacchierata con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (Nove), ha annunciato che nella prima puntata in onda il 19 novembre si vedranno le interviste a Mara Venier e a Riccardo Scamarcio. E il terzo ospite? Potrebbe essere Andrea Giambruno. Lui ha dato disponibilità, il problema è che ha un contratto in esclusiva con Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese al momento non avrebbe ancora dato il via libera per l’ospitata.

TvBlog, sempre a proposito degli ospiti attesi a Belve, ha inoltre fatto sapere che ci sarà anche Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero, però, non sarà presente nella prima puntata. Il suo faccia a faccia è previsto più in là.