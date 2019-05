Chiara D’Alessandro si sposa: l’annuncio a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5: il matrimonio di Chiara D’Alessandro e Davide

Fiori d’arancio per Chiara D’Alessandro. La famosa blogger e youtuber ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato storico Davide. Comunicazione arrivata in diretta dalla stessa Chiara a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara d’Urso. Che si è complimentata con la sua ospite e ha promesso che seguirà le nozze con le sue telecamere. Nozze che sono state fissate al prossimo 7 dicembre. Per Chiara, classe 1978, sarà la seconda volta in abito da sposa. In passato la D’Alessandro è già stata sposata e da quell’unione poi naufragata con un divorzio è nata la figlia Sharon che oggi ha 22 anni e ha ereditato la passione della madre per i video e per Internet.

Chiara D’Alessandro è molto seguita su Youtube e Instagram

Chiara D’Alessandro è diventata popolare grazie a Youtube. Qui ha aperto un canale nel 2013 che oggi conta oltre 60 mila iscritti. La youtuber racconta attraverso dei simpatici video la sua vita di tutti i giorni. Fatta di molteplici passioni, tra cui quella per Hello Kitty e per la catena d’abbigliamento inglese Primark. Chiara è grande amica di un’altra protagonista del web: Follettina Creations.

Il tatuaggio di Chiara D’Alessandro per il promesso sposo

Al promesso sposo Chiara D’Alessandro ha dedicato un tatuaggio: sul petto la vlogger ha infatti la scritta Davide, nome del suo futuro marito.