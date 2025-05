Chiara Cainelli, giallo sui regali scomparsi: i fan accusano Zeudi

Tra le amicizie nate all’interno della Casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione è da menzionare sicuramente quella tra Chiara Cainelli e Zeudi De Palma. Le due gieffine avevano difatti legato moltissimo, tuttavia nell’ultimo periodo si vocifera di un loro allontanamento. Ad alimentare tali supposizioni, così come riportato da Biccy, è stato un messaggio pubblicato nelle ultime ore sui social da Chiara a cui ha fatto seguito una diretta da parte di Zeudi. Sebbene entrambe non abbiamo fatto nomi, alcuni fan del programma hanno letto nelle loro parole alcuni riferimenti l’una all’altra.

Chiara e Zeudi: fine di un’amicizia?

Non tutti i rapporti nati all’interno della Casa del Grande Fratello sono destinati a continuare anche una volta terminato il reality. Alcune amicizie, difatti, giungono al termine per lontananza, per incomprensioni o più semplicemente perché si smette di sentirsi. Questo potrebbe essere il caso di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Le due ex gieffine avevano legato tantissimo durante il programma, tuttavia nell’ultimo periodo sembrerebbero essersi allontanate. Nelle ultime ore, in seguito ad un messaggio sui social pubblicato da Chiara, i suoi fan hanno iniziato a supporre possa essere stato a causa di alcuni regali per lei mandati a Zeudi che non sarebbero mai arrivati a destinazione.

Come riportato da Biccy, difatti, Cainelli avrebbe recentemente lamentato sul suo gruppo Instagram di non aver ricevuto alcuni regali inviati dai suoi fan. Nello specifico l’ex gieffina ha invitato gli utenti ad inviarle qualsiasi tipo di presente esclusivamente al suo indirizzo, in quanto tutto ciò che era stato precedentemente mandato altrove non lo era arrivato.

Di seguito il messaggio scritto da Chiara su Instagram:

Dopo aver letto le parole di Cainelli, alcuni suoi fan hanno supposto che a ricevere i regali destinati a Chiara potesse essere stata Zeudi e che quest’ultima non li abbia consegnati alla destinataria.

Poco dopo Di Palma ha avviato una diretta sul suo profilo per spiegare la situazione. Nello specifico l’ex Miss Italia ha affermato di non aver avuto ancora il tempo di consegnare tutti i regali agli altri gieffini. Ha sottolineato come, se fossero state cose costose, si sarebbe mossa prima. Infine ha fatto notare come, invece di scrivere sui social, i diretti interessati avrebbero potuto chiamarla.

A far pensare ad un allontanamento tra Chiara e Zeudi era stato anche un altro ex gieffino, Alfonso D’Apice. Quest’ultimo, difatti, sebbene non avesse fatto nomi, si era abbandonato ad alcune frasi nel corso di una diretta Instagram che avevano fatto pensare alla fine della loro amicizia.