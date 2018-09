Chiara Bordi, Miss con la protesi: com’è nata la storia col fidanzato Matteo

Miss Italia: Chiara Bordi e il suo fidanzato Matteo

Chiara Bordi si classifica terza a Miss Italia 2018 e sceglie di raccontarsi in un’intervista a Grazia. Il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese accoglie e premia la ragazza piemontese con una protesi alla gamba. Forza, coraggio e un mix di energia caratterizzano la personalità della bella Chiara che racconta: “La bellezza non è avere due gambe perfette, ma un corpo che racconti qualcosa”. Ed è proprio di questo che si è innamorato il suo fidanzato Matteo. Chiara ha soli 18 anni ma sembra voler affrontare l’intera sua esistenza con la caparbietà e la forza di un vero leone.

Dove si sono conosciuti Chiara Bordi e Matteo?

Racconta Chiara: “Pensavo che nessun ragazzo si sarebbe mai avvicinato a me. Col tempo, poi, ho capito che se sei tranquilla con te stessa, gli altri lo diventano di conseguenza”. Ed è qui che inizia a parlare della sua storia d’amore con, l’ancora, misterioso Matteo. “Qualche mese fa ho conosciuto Matteo, uno studente tre anni più grande di me. Eravamo in discoteca, io stavo scivolando e lui mi ha presa al volo. Poi abbiamo cominciato ad uscire ma lui non parlava mai della mia gamba. Era come se volesse evitare l’argomento. Poi un bel giorno l’ho affrontato io”.

Continua, la terza Miss più bella d’Italia, raccontando quello che ha detto a Matteo durante uno dei loro primi incontri: “Senti un pò, come mai non chiedi mai niente della mia protesi? E lui mi disse che non sapeva in che modo farlo. Pian piano poi abbiamo iniziato a parlarne e tutto è filato liscio come l’olio”. Dunque, bella e super coraggiosa, la bellissima Chiara Brondi è diventata, dopo il concorso, uno dei tanti bei esempi da seguire.