Chiara Bordi, la Miss con la protesi: “Ecco perché ho partecipato a Miss Italia”

Chiara Bordi, “La Miss con la protesi” si racconta: ecco perché ha partecipato a Miss Italia

Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Miss Italia, pur non essendosi aggiudicata il titolo, è stata sicuramente Chiara Bordi (“La Miss con la protesi“). Intervistata al settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, Chiara ha ripercorso i momenti più intensi della sua esperienza, parlando anche degli insulti ricevuti sui social e dei motivi che l’hanno spinta comunque a continuare la gara. A Miss Italia, in fondo, lei ha anche partecipato per questo: raccontare alla gente la sua storia e dimostrare che non bisogna mollare mai, anche quando le cose sembrano andare male.

Chiara Bordi dichiara: “Gli insulti sui social mi scivolano addosso”

Carattere e perseveranza Chiara Bordi ha dimostrato di averne in abbondanza quando, dopo i terribili insulti ricevuti sui social, la ragazza ha deciso comunque continuare la sua gara con il sorriso in faccia. “Gli insulti mi scivolano addosso” ha infatti dichiarato nella sua intervista. Cosa l’ha spinta a partecipare a Miss Italia? “Ho partecipato al concorso per portare il mio messaggio” ha affermato Chiara “Non mollate mai, anche quando la vita vi tira brutti colpi. Le persona disabili come me non hanno niente di meno rispetto agli altri. Possiamo fare di tutto, anche gareggiare come miss”.

Chiara Bordi dopo Miss Italia non punta alle passerelle: “Il mio sogno quello di aiutare gli altri”

Oggi, però, Chiara Bordi dopo la sua esperienza a Miss Italia non punta alle passerelle o al mondo dello showbiz. “Il mio obiettivo è quello di diventare medico o comunque di lavorare nell’ambiente sanitario” ha raccontato “Al mio primo ricovero al Gemelli di Roma odiavo l’ospedale. Poi però ho iniziato a sentirmi a casa”. Il suo obiettivo? “Sogno di lavorare di aiutare gli altri, proprio come loro hanno aiutato me”.