Chiara Biasi, spunta la foto col nuovo fidanzato: c’entra Tony Effe

Ultimamente la bella influencer Chiara Biasi sta facendo parlare di sé, sia per la presunta amicizia finita con Alice Campello, sia per la foto spuntata sui social di lei insieme al nuovo fidanzato. A dare la notizia è stato Alessandro Rosica che ha repostato lo scatto di una followers in cui si vede di spalle Chiara Biasi insieme ad un ragazzo su un volo low cost. Amica stretta di Chiara Ferragni e modella ormai da tempo, l’influencer ha sempre cercato di tenere nascoste le sue frequentazioni, mostrandosi solo con il suo migliore amico Cesare Morisco, manager barese e co-fondatore della famosa agenzia The Complainers.

L’unico fidanzato “storico” della Blasi è stato l’imprenditore e calciatore Oscar Branzani, che dopo la fine della loro relazione era fuggito a Uomini e Donne, scegliendo la toscana Eleonora Rocchini tra le corteggiatrici. Dopo la storia con Oscar è stata con Simone Zaza per due anni e con il manager di Balenciaga Mattia Facca, con il quale però è finita prestissimo. Dopotutto, Chiara Biasi si è sempre presentata come uno spirito libero e legatissima alle amicizie più strette. Un esempio è il rapporto che la lega a Chiara Ferragni. Anche dopo il trambusto del Pandoro-Gate, le due sono sempre rimaste unite e ancora oggi si frequentano andando spesso in vacanza insieme.

Dopo la foto postata da Alessandro Rosica in cui chiede ai followers chi sia il ragazzo vicino a lei è finalmente arrivata la risposta. Si tratta di Antonio Pulvirenti, stylist che vive a Milano e che è molto amico di Tony Effe. Entrambi stavano per raggiungere il rapper ad un evento organizzato proprio da lui e per il quale erano ospiti. Sul profilo della Blasi, effettivamente lui spunta tra i followers sotto il nome di @antoniopulvirenti, anche se ancora non spuntano storie o foto insieme all’influencer – del resto si tratterà di una relazione appena nata! Sbirciando sull’account si vede l’enorme passione per il mondo della moda e le innumerevoli collaborazioni con i brand di spicco quali Dolce e Gabbana, Dsquared e tanti altri. Anche se per ora la loro frequentazione rimane solo un rumor, non è difficile credere che Chiara Biasi abbia voglia di rifarsi una vita dopo anni di singletudine, scegliendo un vero e proprio stylist coi fiocchi e con un piede bello ampio nel mondo del fashion.