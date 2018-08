Chiara Biasi e Simone Zaza sono tornati insieme? L’ultimo gossip sulla coppia

Chiara Biasi e Simone Zaza sono di nuovo fidanzati? L’ultimo scoop sulla coppia

Pare che l’amore tra Chiara Biasi e Simone Zaza sia tornato a fiorire. I due, secondo il settimanale Chi, sarebbero tornati insieme di recente. Dopo la rottura e un lungo periodo passato da separati, la coppia ci starebbe riprovando. Sui social, però, pur essendo entrambi molto attivi (soprattutto lei a dire la verità), né Chiara Biasi né Simone Zaza hanno confermato questo ritorno di fiamma. La notizia, quindi, rimane al momento un gossip in attesa di trovare riscontro. Per saperne di più, dunque, bisognerà aspettare che siano i diretti interessati a dire la loro sulla questione.

Simone Zaza e Chiara Biasi di nuovo insieme: l’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi

A dare lo scoop su Simone Zaza e Chiara Biasi è stato oggi il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di Gossip del giornale, infatti, è stato scritto: “È riesplosa la passione tra il neo acquisto del Torino Simone Zaza, centravanti della Nazionale, e la blogger Chiara Biasi”. Come accenna sopra, inoltre, “I due si erano lasciati dieci mesi fa” ma, stando a quanto pubblicato oggi nel settimanale di Alfonso Signorini, “Oggi la crisi sembra essere alle spalle”. Al momento, quindi, manca solo un selfie ufficiale della coppia.

Chiara Biasi al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: l’influencer parteciperà sola o in compagnia all’evento?

Al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez parteciperà anche Chiara Biasi, in quanto amica della coppia (soprattutto della sposa). Vista l’ultima indiscrezione su di lei e Simone Zaza, dunque, c’è da chiedersi se tra pochi giorni l’influencer si presenterà all’evento (che si terrà in Sicilia, a Noto) sola o in compagnia del calciatore. Quale miglior occasione, infatti, se non quello delle nozze più attese di quest’estate per ufficializzare il ritorno di fiamma con il suo ex?