Chiara Biasi e Nasti: Barbara d’Urso, lo scambio di persona. Gaffe epica

Barbara d’Urso, scambio di persona in diretta: Chiara Biasi e Nasti confuse. La gaffe è epica, la reazione dell’influencer napoletana

Barbara d’Urso, ma che cosa combini? Durante l’ultima puntata di ‘Live’, il talk del lunedì sera di Canale 5, la conduttrice è stata protagonista di una gaffe epica. Nella fattispecie è stato introdotto l’argomento ‘influencer e guadagni’ per parlare del caso Chiara Biasi, chiacchieratissima dopo lo scherzo fattole da Le Iene (pronunciò la frase: “Per 80mila euro manco mi alzo dal letto”). Tra gli ospiti in studio è sbarcata Chiata Nasti, altro celebre personaggio del web. Peccato che la d’Urso credesse che quest’ultima fosse la Biasi.

“Ciao Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana”. Peccato che in studio ci sia Chiara Nasti e non Chiara Biasi

“Ciao Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana”, ha esordito Barbara, salutando la Nasti che, piuttosto disorientata, ha sorriso rispondendo con uno spaesato “Grazie…” Immediatamente sono intervenuti gli autori dello show. “Come no? Che è successo? Il caso della settimana, sì…”, ha detto la d’Urso parlando con lo staff. Ma come? La conduttrice ha poi capito di aver commesso una gaffe epica e ha fatto dell’autoironia, invitando il popolo di Twitter a sbizzarrirsi sullo scambio di persona da lei operato: “Chiara Biasi, certo… Io ho confuso le due Chiare, ok…”. Ma non è finita qui, visto che nel lanciare una clip relativa alla tematica trattata ha chiosato: “Chiara Blasi…” Stavolta però è stata pronta la correzione, sempre suggerita dagli autori: “Come si chiama? Chiara con la l o la ì? Ok Chiara Biasi”

Marco Cartasegna ospite da Barbara d’Urso a ‘Live’ dopo le stoccate alla conduttrice

Prima della gaffe, a Live – Non è la d’Urso si è parlato di politica. In studio è stato ospite anche Marco Cartasegna, che nel recente passato non ha lesinato critiche ai talk di Barbara. Chissà che cosa gli ha fatto cambierà idea, facendolo partecipare alla puntata.