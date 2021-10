Chiara Biasi, ladri in casa a Milano: per l’influencer furto da migliaia di euro

Brutta disavventura per Chiara Biasi. La web influencer, tra le migliori amiche di Chiara Ferragni, è stata derubata. Domenica sera dei malviventi si sono intrufolati nel suo appartamento milanese e dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze sono fuggiti via con un ricco bottino. Abbigliamenti e accessori griffati, tra cui diversi capi Prada, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, cinque orologi preziosi tra Rolex e Patek Philippe e diversi gioielli. Il tutto per un valore di migliaia di euro. Al momento del furto la Biasi, ex compagna del calciatore Simone Zaza, era fuori con amici.

Stando ad una prima ricostruzione i malviventi hanno forzato le finestre del salone in zona corso Venezia e sono usciti senza farsi notare. In realtà Chiara Biasi, prima di uscire intorno alle 22, aveva lasciato le luci del suo appartamento accese proprio per far credere che qualcuno fosse rimasto in casa. La Biasi aveva lasciato acceso pure il televisore. Ma i ladri sono stati furbi e scaltri e hanno seguito ogni mossa della modella e imprenditrice, che può contare su oltre 3 milioni di follower su Instagram.

Chiara Biasi è stata derubata

L’allarme è stato dato dalla stessa Chiara Biasi all’alba, quando è rientrata nella sua abitazione sprovvista di antifurto. L’ex wag si è accorta che le luci della casa, che aveva lasciato accese, erano spente. e ha così capito che qualcuno era entrato nell’appartamento.

Stando a quanto finora accertato, i ladri sarebbero entrati nell’appartamento al terzo piano da una finestra per poi uscire da un’altra, trovata aperta ma non forzata. Sulla vicenda indaga la Polizia. Per ora nessun commento è arrivato da parte di Chiara Biasi, che si è trincerata dietro un assordante silenzio.

Il successo di Chiara Biasi

Classe 1990, Chiara Biasi è una delle influencer e fashion blogger più conosciute in Italia. È stata una delle prime, insieme all’amica Chiara Ferragni, a credere nella potenza dei blog e dei social network. Col tempo è diventata anche modella e imprenditrice. Ha all’attivo una propria linea di costumi da bagno.

Sentimentalmente Chiara Biasi è stata legata a Oscar Branzani, imprenditore napoletano ed ex tronista di Uomini e Donne, e al calciatore Simone Zaza.