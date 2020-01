Chiara Biasi e i problemi di salute: “Sono stata molto male a tratti”

Chiara Biasi confessa sui social di aver avuto, nell’ultimo periodo, dei problemi di salute: “Sono stata molto male”

Chiara Biasi, ventinovenne di Pordenone, è una delle influencer italiane più seguite sui social. Quasi due milioni e mezzo di followers, è stata una delle prime, dietro il prezioso consiglio di Chiara Ferragni, ad affermarsi come icona di moda e stile su Instagram. Non è però tutto oro quel che luccica. Dietro così tanto successo, la modella è stata spesso bersagliata dalle critiche: mesi fa, si accese una polemica molto aspra dove alcuni fan le fecero notare una spropositata magrezza. All’epoca, la Biasi rispose che in passato fu vittima di un’ischemia, situazione che comportò l’assunzione di molti farmaci e che le fece perdere molto peso. Ad oggi, l’influencer pare sia tornata sull’argomento rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci sul suo profilo ufficiale Instagram.

La modella torna a parlare della sua salute

La famosa fashion blogger ha confessato, nelle ultime ore, di aver avuto ulteriori preoccupazioni in merito al suo stato di salute. Qualche anno fa, fu proprio la friulana a svelare di essere stata vittima di una malattia, la quale le provocò scompensi ormonali che curò con l’assunzione di cortisone per oltre un anno. Dopo tali dichiarazioni, l’influncer non parlò più di tale vicenda. In una storia di Instagram, pubblicata nelle ultime ore, la risposta della Biasi ad una domanda di un fan ha fatto preoccupare nuovamente i suoi seguaci. Nello specifico, le viene fatto notare che il suo viso appare sciupato; in seguito le viene chiesto se abbia qualche problema di salute. “Da un paio di mesi circa, si. Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici”.

La distanza dai social: la decisione della fashion blogger

La donna ha poi rivelato di essersi allontanata dal mondo dei social, affermando di trarne vantaggi nella vita quotidiana. “Non mi piace l’idea di essere controllata. Ho fatto un paio di mesi di detox dai social e sto visibilmente meglio. Stare sempre al telefonino mi rende acidissima nella vita reale, e quando ho realizzato questo, ne ho preso un po le distanze”.