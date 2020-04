Chiambretti si mostra per la prima volta dopo la guarigione: “Steso”

By

Piero Chiambretti si mostra per la prima volta dopo aver sconfitto il coronavirus: “Steso” (Foto)

Piero Chiambretti ce l’ha fatta: ha sconfitto il coronavirus. Purtroppo a non avercela fatta è stata sua madre, Felicita, figura con la quale il conduttore aveva un rapporto molto profondo. Nel frattempo, nella giornata di oggi, il popolare presentatore di #Cr4 La repubblica delle donne (Rete 4) è tornato a mostrarsi, scattandosi una foto e divulgandola sui social. Si tratta della prima istantanea in cui si svela dopo il duro percorso che ha dovuto affrontare per superare il Covid-19. Nella fattispecie Piero è spuntato su Instagram, disteso nel letto, con la sua classica espressione vispa. A corredo dell’immagine uno stringato: “Steso”.

Chiambretti, il dolore per la scomparsa di mamma Felicita

Pochi giorni fa Chiambretti ha dedicato un post a mamma Felicita, scomparsa a 83 anni. La donna è stata contagiata dal Covid-19 e, dopo essere stata ricoverata all’ospedale Mauriziano di Torino (dove è stato curato anche il figlio), si è spenta. “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita”, ha scritto il conduttore, pubblicando uno scatto del passato in cui appare al fianco della figura materna. Immediata la reazione dei follower, che hanno lasciato centinaia e centinaia di like, oltre a una cascata di commenti di vicinanza.

“Sono guarito, ho due tamponi negativi”, il messaggio di Chiambretti”

“Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”, ha dichiarato qualche giorno fa Chiambretti, dopo essere stato dimesso dall’ospedale e dopo aver sconfitto il maledetto Covid-19. Ricordiamo inoltre che dopo la diffusione della notizia del suo contagio era scattato l’allarme nell’ambiente televisivo. Allarme presto rientrato. Mediaset ha subito chiarito che erano state prese tutte le precauzioni del caso per evitare contagi. E infatti, così è stato: nessuna catena di positivi proveniente dallo studio di #Cr4 La repubblica delle Donne.