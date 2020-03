Ambra Lombardo scrive a Chiambretti: il post fiume della professoressa

View this post on Instagram

I tuoi cravattini sono diventati un'istituzione di CR4 quanto il tuo nome! Amico, maestro e grande professionista! Lavori sempre di lima e cesello e non lasci mai nulla al caso! Ti piacciono le novità curiose, sei un fanatico delle particolarità, detesti la stupidità declinata in tutte le forme ma sai sempre "cavarne" qualcosa di geniale! Lavorare con te è prestigio, è un lusso per pochi e un traguardo per molti, perché per la tua Wunderkammer scegli solo pezzi unici! Una volta alle prove ti ho ringraziato dicendoti che lavorare con te è come "un apprendistato alla Bottega del Ghirlandaio". Hai riso minimizzando! Ma ti ho sorpreso! Perché nonostante tanti anni di onorata carriera riesci ancora a sorprenderti con la forma, il contenuto, l'ironia, lo stile! Sono queste le leggi e i doveri della Tua repubblica, dove le donne sono Signore, sono cantanti, sono giornaliste, sono registe, sono filosofe, sono scrittrici, sono professoresse! Hanno voce e dignità! Hai combattuto l'ennesima guerra! E hai vinto tu! Di fronte a tanta perdita il dolore è forte e l'unica cura è l'amore di chi ti vuol bene e ti stima! Questo video è un ricordo del nostro bellissimo programma e di un momento di backstage, divertente e impertinente! Con la promessa che torneremo a intrattenere e a raccontare storie! Grazie Piero! Forza Piero! E come ti dicevo sempre "Sorrida di più! Le dona!" ????❤️ @la.repubblica.delle.donne @pierochiambretti