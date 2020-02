Ambra Lombardo al vetriolo su Pupo, Serena e Pago: la prof senza freni

Ambra Lombardo al vetriolo su Pupo, Serena e Pago: parole dure della professoressa sulla ‘visibilità’

Ambra Lombardo tuona contro Pupo, Serena Enardu e Pago. La professoressa, che televisivamente è sbocciata al Grande Fratello Nip, ha mal digerito le esternazioni del cantante e opinionista in forza a Mediaset. Nella fattispecie, la compagna di Kikò Nalli ha pubblicato tre Instagram Stories al vetriolo, totalmente in contrasto con quanto detto da Pupo e tornando a scagliarsi contro l’ex tronista (lo aveva già fatto a #Cr4 La repubblica delle donne – Rete 4). Ma che cosa è che non è andato giù alla siciliana? Il discorso riguardante la visibilità fatto da Enzo Ghinazzi.

Ambra in disaccordo con Pupo

Lungo la serata di stasera, Serena è tornata nella Casa affrontando Montovoli e Patrick, non teneri con lei nei giorni scorsi. E quest’ultimo ha tirato una frecciatina alla sarda, facendo intendere che sia molto innamorata delle telecamere. “Non dite più ‘perché è in cerca di visibilità’. Smettetela con questa storia, non se ne può più. Tutti quanti siamo in cerca di visibilità. Siete tutti lì in cerca di visibilità, basta””, ha chiosato Pupo. E su queste parole è piombata Ambra. “L’affermazione di Pupo è vera e anche no”, ha esordito su Instagram…

“Per qualcuno il privato di coppia, un privato consolidato e fatto di anni assieme, non è in vendita. Per fortuna”

“Cercare visibilità contando su se stessi, sulle proprie qualità, partecipando a un reality, lavorando in tv… è un conto! Strumentalizzare un rapporto di 7 anni e risolvere i problemi in tv è ben altra cosa”. Questo il pensiero della Lombardo che ha concluso: “Per qualcuno il privato di coppia, un privato consolidato e fatto di anni assieme, non è in vendita. Per fortuna”. Parole inequivocabili che senza dubbio saranno oggetto di ulteriore discussione. Si attende la replica dei diretti interessati.