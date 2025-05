Chiamamifaro, fan vende la sua maglia dorata di Amici: la reazione

Chiamamifaro, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di regalare la sua maglia dorata del serale ad un suo ammiratore. Nelle ultime ore, tuttavia, la cantante ha avuto una sorpresa: l’oggetto è stato messo in vendita su TikTok invece di essere conservato come ricordo. La reazione dell’artista non ha tardato ad arrivare. Scopriamo meglio quale è stata.

Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, alcuni degli allievi dell’edizione del talent attualmente in corso hanno deciso di regalare le loro magliette del serale a dei loro fan. Tra questi i cantanti Luk3 e Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori. Quest’ultima, tuttavia, nelle ultime ore ha fatto un’insolita scoperta in merito. L’artista ha difatti trovato la sua maglietta dorata in vendita su TikTok. Sul social network, difatti, stanno girando alcune foto del cimelio accompagnate dal seguente messaggio: “Chi è interessato alla maglia di Chiamamifaro? È in vendita, la vendo solo io quella ufficiale”.

Alla vista della sua maglietta dorata messa in vendita la reazione di Chiamamifaro non ha tardato ad arrivare. Angelica ha difatti commentato in prima persona l’immagine, scrivendo: “La voglio io, quanto chiedi?”. Non è chiaro se il suo commento fosse ironico o dovuto al fastidio generato dal gesto.

Di seguito il commento di Chiamamifaro sotto il post con la maglia in vendita:

Il percorso di Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ad Amici di Maria De Filippi si è interrotto dopo qualche puntata dall’inizio del serale. La cantante si è difatti classificata all’undicesimo posto, perdendo il ballottaggio contro la collega Senza Cri. Anche una volta fuori dal talent Angelica sta continuando a fare musica.

Intanto il serale di Amici è giunto già alla settima puntata. Sabato prossimo si disputerà la semifinale in cui sapremo i nomi dei ragazzi che accederanno alla finale e si contenderanno il posto di vincitore di quest’edizione. Gli ultimi eliminati dal programma sono stati la ballerina Chiara, battuta al ballottaggio da TrigNO, ed il cantante Jacopo Sol, sconfitto invece da Alessia. In gara sono rimasti TrigNO, Antonia, Nicolò, Alessia, Daniele e Francesco.