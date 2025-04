Chiamamifaro e Senza Cri, chi delle due è stata eliminata a Amici

Grande attesa per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore si è svolta la registrazione di quel che si vedrà in onda su Canale 5 in prime time sabato 12 aprile. SuperguidaTv ha reso noto che al ballottaggio finale si sono ritrovati Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. L’allievo è stato il primo a salvarsi, dunque a rischiare l’eliminazione definitiva dal talent show sono state le due cantanti. LolloMagazine ha spoilerato chi delle due giovani artiste avrebbe avuto la peggio nella sfida per la permanenza nel programma.

A soccombere e quindi a dover dire addio alla trasmissione, sarebbe stata Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Sarebbe lei l’eliminata. Dunque Senza Cri si sarebbe salvata. Dalle anticipazioni è inoltre emerso che nel corso della registrazione, quest’ultima avrebbe avuto un momento di sconforto dopo che il giurato Cristiano Malgioglio le ha detto in più di un frangente di non essere convinto delle sue performance.

Alessandra Celentano durissima con Deborah Lettieri

Sempre da quanto trapelato dagli spoiler, in studio ci sarebbe stato un botta e risposta molto ruvido tra le professoresse di danza Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Non è la prima volta che le due docenti se le cantano e se le suonano di santa ragione. Stavolta, però, i toni si sarebbero alzanti ancor più rispetto a quanto visto fino ad ora, con la temuta ‘Cele’ che, innanzi a una serie di puntualizzazioni della collega, avrebbe fatto pesare i suoi anni di esperienza da protagonista ad Amici.

In particolare, la Celentano avrebbe consigliato alla Lettieri, senza troppi giri di parole, di andarsene dallo show se determinate dinamiche la infastidiscono. Insomma, dalle scintille le due donne pare che siano passate ad avere una discussione infuocata.

Tornando all’eliminazione, sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione diffusa da LolloMagazine corrisponda a verità, Chiamamifaro sarebbe la quinta eliminata dalla fase Serale. Prima di lei hanno dovuto abbandonare la competizione due ballerine e due cantati, vale a dire Asia De Filio (danzatrice), Vybes (cantante), Raffaella Mitaritonna (danzatrice) e, la scorsa settimana, Luk3 (cantante). Quest’ultimo ha perso il ballottaggio con TrigNo.