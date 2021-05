Chiamami ancora amore fiction: numero puntate, cast attori, location

Chiamami ancora amore racconta la storia della discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili. Ma come può un grande amore trasformarsi in un sentimento che rasenta l’odio e il disprezzo? E come gestire tutta l’acredine sgorgata nel rapporto con i figli, spettatori inconsapevoli della disgregazione famigliare come degli affetti fondanti per la crescita di ognuno?

Quante puntate Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore è una fiction composta in tutto da tre puntate. La serie andrà dunque in onda su Rai Uno: lunedì 3 maggio, lunedì 10 maggio e lunedì 17 maggio. Le repliche sono disponibili su Raiplay, il servizio streaming della Rai del tutto gratuito.

Chi sono gli attori di Chiamami ancora amore

La protagonista principale di Chiamami ancora amore è Greta Scarano, che indossa i panni di Anna. L’attrice ha un lungo curriculum alle spalle. Ha debuttato a Un posto al sole, dove ha ricoperto il ruolo di Sabrina Guarini. È poi diventata nota grazie a Romanzo Criminale-La serie, in cui era Angelina, la moglie di Scrocchiazeppi. Ha lavorato nel film Suburra e in diverse altre serie tv quali: Liberi Sognatori, Non mentire, Il nome della rosa. Di recente è stata Ilary Blasi nella serie Sky Speravo de morì prima incentrata sulla vita privata e professionale di Francesco Totti.

In Chiamami ancora amore l’altro protagonista è Simone Liberati, che ha il ruolo di Enrico. Anche lui si è fatto conoscere con il film Suburra di Stefano Sollima: era Mirko, il braccio destro di Numero 8/Aureliano. Liberati ha poi lavorato ne: La prima volta, Viva la sposa, Il permesso, Cuori puri, La partita, Bangla, La profezia dell’armadillo.

La più famosa Claudia Pandolfi è Rosa, che indaga sulla coppia formata da Anna ed Enrico. La Pandolfi torna in tv con Chiamami ancora amore dopo Made in Italy e Tutta colpa di Freud.

Location Chiamami ancora amore

Dove è stata girata Chiamami ancora amore? Le riprese si sono tenute a dicembre 2020 in due comuni del Lazio: Bracciano e Anguillara Sabazia. Il primo comune citato si trova a circa 40 km a nord da Roma, sulle alture dei Monti Sabatini. La città è principalmente riconosciuta per il rinomato Lago di Bracciano. In questa cittadina è possibile ammirare inoltre il Duomo di Santo Stefano Protomartire, costruito inizialmente nel XIII Secolo (ma restaurato diverse volte), e il Castello Orsini-Odescalchi.

Anche Anguillara Sabazia è a pochi chilometri dal Lazio. Questo luogo è stato totalmente ricostruito nel ‘500, ma è possibile ammirare diverse abitazioni con struttura medievale. Tra il 1765 e il 1888 venne costruita la collegiata di Santa Maria Assunta, collocata nel centro storico di Anguillara Sabazia.