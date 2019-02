Chi Vuol Essere Milionario? Quattro nuove puntate, la data di inizio

Chi vuol essere milionario? Quattro nuove puntate in prima serata per il celebre quiz condotto da Gerry Scotti: svelata la data di inizio

Chi Vuol Essere Milionario? non si ferma e dopo essere tornato in onda in prime time a fine 2018 con quattro puntate speciali su Canale 5 è pronto per sbarcare nuovamente sulla rete ammiraglia Mediaset, sempre in prima serata. Nel palinsesto della rete principale del Biscione, come riporta il sempre aggiornato DavideMaggio.it, sarà riproposto a partire da fine febbraio 2019, più precisamente da giovedì 28 febbraio. In tutto sono previste quattro serate. Come al solito alla conduzione del celebre quiz show ci sarà Gerry Scotti, padrone di casa amatissimo dal pubblico del Bel Paese.

Il ventennale di Chi vuol essere milionario: Gerry Scotti premiato dagli ascolti

“Ritornerà Gerry Scotti con quatto nuovi appuntamenti di Chi vuol essere Milionario, ogni giovedì dal 28 febbraio”, scrive DavideMaggio.it. I tanti affezionati del programma possono festeggiare, dopo essersi già gustati quattro speciali poche settimane fa. Un’operazione che ha portato il quiz show nelle case degli italiani dopo sette anni di assenza e che ha raccolto buoni risultati in termini di ascolti. Per l’occasione Gerry Scotti aveva sottolineato che la decisione di far rivivere il fortunato format era stata presa anche per festeggiare il suo ventennale. Nel 2018 infatti Chi vuol essere milionario ha compiuto due decadi ‘di vita’, se si guarda alla nascita del programma originale in inglese Who Wants To Be a Millionaire?

La storia di Chi vuol essere milionario?: dal 2000 a oggi

In Italia il quiz show è invece sbarcato nel 2000. Ai tempi la moneta corrente era la lira e infatti il titolo, fino al 2001, fu Chi vuol essere miliardario?, poi naturalmente ‘aggiustato’ in milionario con riferimento alla valuta in euro. Dal 22 maggio del 2000 al 20 luglio del 2011 è andato in onda nella fascia preserale di Canale 5. Poi è stato accantonato per sette lunghi anni, fino a che è stato riproposto con quattro puntate speciali a partire dal 7 dicembre 2018. Ma la sua avventura televisiva non è finita: dal 28 febbraio si ricomincia.