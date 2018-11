Chi Vuol Essere Milionario torna in tv, ecco quando: parla Gerry Scotti

Gerry Scotti, il ritorno in tv di Chi Vuol Essere Milionario: ecco quando

La notizia del ritorno in tv di Chi Vuol Essere Milionario ha lasciato tutti a bocca aperta. Da sempre è uno dei quiz più amati e seguiti dagli italiani ed ora è pronto a tornare sul piccolo schermo. Si manterrà la linea guida dell’originale, apportando però delle piccole novità e sorprese. Gerry Scotti ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che è entusiasta di poter condurre nuovamente tale trasmissione. Dopo ben 7 anni, lo storico quiz è nuovamente pronto a mettere alla prova la cultura generale dei concorrenti che decideranno di mettersi alla prova, provando a potare a casa un bottino che potrebbe cambiare loro la vita. Il conduttore, ormai divenuto lo ‘zio d’Italia’, svela che si è deciso di riportare sul piccolo schermo tale quiz per festeggiare i 20 anni dalla nascita del format originale.

Chi Vuol Essere Milionario con Gerry Scotti torna in onda nel 2018: i dettagli

Gerry Scotti racconta a Tv Sorrisi e Canzoni che Chi Vuol Essere Milionario tornerà in tv entro la fine del 2018. Ci saranno ben quattro prime serate, che manterranno la linea guida di quello che è andato in onda fino al Luglio del 2011. Il presentatore è felice di tale novità, anche perché sta amando la tv che celebra i grandi ritorni, così come Portobello, La Corrida e Rischiatutto. Al settimanale, Scotti parla anche di quanto sia appagante vedere quali risultati porta a casa con trasmissioni come Caduta Libera e The Wall.

Gerry Scotti soddisfatto sei risultati dei suoi quiz e entusiasta per Chi Vuol Essere Milionario

Gerry è felice di poter condurre programmi tv dove il conduttore non deve mettersi ad un livello superiore del concorrente. Scotti è orgoglioso dei suoi quiz e di tutte le trasmissioni tv che non hanno bisogno di liti tra i partecipanti.