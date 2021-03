Chi vince Sanremo 2021? I cantanti favoriti e chi sta vendendo di più

Chi trionferà al Festival di Sanremo 2021? Secondo i bookmakers sono diversi i cantanti in gara che potrebbero farcela. Tra questi c’è sicuramente Ermal Meta che con la sua Un milione di cose da dirti ha già convinto la giuria demoscopica, l’orchestra e la sala stampa. Per l’artista albanese sarebbe la seconda vittoria sul palco dell’Ariston dopo quella del 2018 con Non mi avete fatto niente, in coppia con Fabrizio Moro. Nel 2017 si è invece classificato al terzo posto dietro Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani.

Altra grande favorita è Annalisa: la sua Dieci è stata la più apprezzata fin dalla prima puntata. Meno amata dai giornalisti, che l’hanno piazzata al 17esima posto, la cantante di Amici può contare sul televoto e su un grande seguito a casa. Occhio poi all’outsider Willie Peyote: ancora poco conosciuto al grande pubblico è molto stimato dalla stampa e secondo qualcuno potrebbe vincere addirittura il premio della critica Mia Martini con il brano Mai dire mai (La locura).

Dopo la classifica provvisoria stilata durante la semifinale hanno buone probabilità di salire sul podio anche i Maneskin con Zitti e buoni, Colapesce & Dimartino con Musica leggerissima e Arisa con Potevi fare di più. Non è da sottovalutare poi Chiamami per nome, il brano di Francesca Michielin e Fedez. La canzone dei due sta spopolando sulle piattaforme digitali: è al primo posto delle più vendute su iTunes e delle più ascoltate su Spotify.

La più trasmessa dalle radio è invece Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino. Il brano è al secondo posto su iTunes e ottavo su Spotify. Sulla piattaforma streaming ai primi posti della Top 50 Italia pure Madame, Irama, Maneskin, Annalisa, Fasma, Willie Peyote.

Buon riscontro anche per Cuore amaro di Gaia, che è al secondo posto delle più trasmesse nelle stazioni radiofoniche. Su Youtube spopola invece il videoclip di Francesca Michielin e Fedez, che affronta l’emergenza Coronavirus e le drammatiche conseguenze per i lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno.

Il filmato dei due cantanti, al terzo duetto insieme, ha ottenuto più di 3 mila visualizzazioni in pochi giorni.