Madame cantante: la vita privata e perché a Sanremo canta senza scarpe

Tra i 26 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 c’è Madame. Il suo vero nome è Francesca Calearo ed è una rapper e autrice classe 2002. Nata e cresciuta a Creazzo, in provincia di Vicenza, il nome d’arte è nato per caso, mentre con la complicità di alcuni amici chiedeva ad un software come si sarebbe chiamata se avesse fatto la drag queen. Il nome ha subito colpito Francesca che ha deciso così di utilizzarlo per la sua carriera musicale.

Nonostante la giovane età Madame ha già ricevuto diversi consensi grazie a due hit importanti come Sciccherie e 17. Ha conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e ha duettato con Marracash, Negramaro e Ghali. Tra i suoi fan anche Cristiano Ronaldo, che ha condiviso un brano di Madame nelle sue storie di Instagram. Durante la settimana sanremese Madame ha inoltre ricevuto consensi di colleghi molto più famosi.

Orietta Berti ha espresso la volontà di duettare con Madame mentre Roby Facchinetti dei Pooh si è detto affascinato dalla modernità di questa giovane artista. La contemporaneità di Madame ha lasciato senza parole pure l’opinionista tv Alba Parietti, che ha fatto il tifo per Francesca fin dalla prima puntata di Sanremo 2021.

Cosa si sa invece della vita privata di Madame? La ragazza ha ammesso di essere bisessuale. Al momento non è però chiaro se abbia un partner fisso oppure no. L’annuncio è arrivato durante il Festival di Sanremo 2021 tramite un’intervista a La Repubblica:

“Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”

Al Festival di Sanremo 2021, dove ha partecipato per la prima volta tra i Big, Madame ha lasciato il segno con la sua presenza scenica. Non è passato inosservato, poi, il fatto che abbia scelto di cantare sempre scalza, senza scarpe. Di certo non una novità sul palco dell’Ariston: prima di Madame l’hanno fatto Elisa e Anna Oxa.

Madame ha così motivato la sua scelta: “I piedi nudi mi hanno aiutato a tenermi nel presente”. Un modo, insomma, per tenersi realmente ancorata alla situazione, per aggrapparsi con tutta se stessa al palco e viverlo intensamente, entrandoci fisicamente in contatto e raccogliendo tutte le vibrazioni della musica.