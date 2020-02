Chi vince Sanremo 2020? I cantanti favoriti e chi sta vendendo di più

Chi vince il Festival di Sanremo 2020? Pronostico sul cantante vincitore

Chi trionferà a Sanremo 2020? Secondo i bookmakers sono diversi i cantanti in gara che potrebbero farcela. Tra questi Francesco Gabbani, che con la sua Viceversa ha già convinto la giuria demoscopica e la sala stampa. In caso di vittoria l’artista di Carrara registrerebbe un nuovo record: tre vittorie su tre partecipazioni all’Ariston (ha vinto tra i Giovani nel 2016 e tra i Big nel 2017). Altro grande favorito è Diodato: la sua Fai rumore è molto amata dai giornalisti. Occhio ai Pinguini Tattici Nucleari: ancora sconosciuti al grande pubblico, il gruppo ha fatto un figurone con la divertente Ringo Starr e potrebbe portare a casa l’ambito trofeo. Hanno buone chance di farcela anche Elodie, Le Vibrazioni e Piero Pelù.

Vincitore Sanremo 2020: da non sottovalutare Achille Lauro e Tosca

Per i bookmakers non è da sottovalutare la possibilità di vedere sul podio Tosca o Irene Grandi. Ma potrebbe farcela pure Achille Lauro che grazie ai suoi look trasgressivi è stato uno dei grandi protagonisti di questo Festival. E la sua Me ne frego sta piacendo parecchio al pubblico: è al secondo posto su iTunes e Spotify ed è molto trasmessa dalle radio. Al primo posto delle più ascoltate su Spotify c’è Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari mentre quella che va più forte in radio è Andromeda, scritta da Mahmood e cantata da Elodie. Il brano più venduto su iTunes è invece al momento Viceversa di Francesco Gabbani.

Elettra Lamborghini tra le canzoni più ascoltate di Sanremo 2020

Nonostante la classifica provvisoria di Sanremo 2020 la canzone di Elettra Lamborghini sta riscuotendo grande successo. È al terzo posto su Spotify ed è nella top ten delle più vendute su iTunes. Ottimo riscontro anche per Dov’è, il pezzo che Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ha scritto dopo il divorzio dall’ex moglie Clizia Incorvaia.