Chi vince Sanremo 2019? I cantanti favoriti e chi sta vendendo di più

Chi vince il Festival di Sanremo 2019? Pronostico

Chi trionferà a Sanremo 2019? Per gli scommettitori non ci sono dubbi: sarà Ultimo a portare a casa l’ambito premio. Il cantante romano – che lo scorso anno ha vinto Sanremo Giovani – è sempre stato il favorito dei bookmakers, fin dall’inizio della kermesse. E il giovane Niccolò Morriconi piace tanto pure al pubblico: la canzone I tuoi particolari è la più venduta su iTunes ed è al primo posto delle più ascoltate su Spotify. Senza dimenticare Youtube, dove il video ha già ottenuto due milioni di visualizzazioni. Insomma tutto sembra deciso o forse no, perché spesso all’Ariston chi entra Papa esce cardinale (Fiorella Mannoia nel 2017 insegna). E la vittoria di Ultimo potrebbe non essere così scontata.

Irama è tra i favoriti dopo Ultimo al Festival di Sanremo 2019

Tra i cantanti di Sanremo 2019 è molto quotato alla vittoria finale Irama. Il vincitore di Amici ha stupito tutti con La ragazza con il cuore di latta e sta ottenendo un ottimo riscontro. Il pezzo è secondo su iTunes e su Spotify. Irama “scipperà” la vittoria a Ultimo? Non è detto perché tra i favoriti c’è anche Loredana Bertè, che ha conquistato tutti con il brano Cosa ti aspetti da me. La vittoria di Loredana (al terzo posto su iTunes) è quotata a 4.5, a pari merito con Simone Cristicchi (quarto su iTunes).

Federica Carta, Shade e Achille Lauro trionfano in classifica

Tra le canzoni di Sanremo 2019 che stanno spopolando in questi giorni ci sono pure quelle di Federica Carta & Shade e Achille Lauro. Senza farlo apposta e Rolly Royce sono rispettivamente al terzo e quarto posto di Spotify mentre su iTunes si sono piazzati al sesto e dodicesimo posto.