Con il 2022 che sta ufficialmente per volgere al termine torna immancabile l’appuntamento con le classifiche di fine anno. Anche Google si è aggiunto a questa tradizione (è già successo in passato) rivelando i nomi di tutti gli eventi e i personaggi che nel corso degli ultimi mesi sono stati più cercati in Italia sulla celeberrima piattaforma.

In linea generale non ci sono grosse sorprese, soprattutto se ci si riferisce al personaggio più discusso dell’anno, ovvero Vladimir Putin. Il presidente russo è infatti stato la personalità più cercata in Italia su Google nel 2022, ovviamente alla luce dell’invasione in Ucraina a partire dallo scorso febbraio. In seconda posizione c’è invece Drusilla (Foer) la performer che ha affiancato Amadeus come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022. Chiude il podio dei personaggi più cercati il giovane Blanco, cantante amatissimo dalla generazione Z vincitore a sua volta di Sanremo 2022 in compagnia di Mahmood con il pezzo Brividi.

Vale in ogni caso la pena segnalare che nella top 10 dei personaggi più cercati su Google nel 2022 appare anche Marco Bellavia, in nona posizione. L’ex concorrente del GF Vip è stato al centro delle polemiche dopo essere stato palesemente bullizzato all’interno della casa. Bellavia, noto per essere stato conduttore di Bim Bum Bam, ha dimostrato nel reality di avere una serie di turbe psicologiche che, alla fine, l’hanno costretto al ritiro. Qui sotto potete recuperare la top 10 dei personaggi più cercati su Google in Italia nel 2022.

Parole Google 2022: Personaggi

Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Diokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti

Attenzione però perché nelle classifiche di Google di fine anno spunta anche un’altra gieffina di cui si è molto parlato. Ginevra Lamborghini, infatti, ha fatto molto parlare di sé per il suo tanto chiacchierato litigio con la sorella Elettra, riguardo al quale ancora non si sa granché. Dopo la sua entrata nel reality, Ginevra aveva raccontato che il loro scontro sarebbe stato legato ad una “cavolata”, successivamente alla quale però Elettra aveva deciso di chiudere i rapporti con la sorella.

I motivi del litigio fra le due sorelle Lamborghini, dunque, sono una delle “keyword” più cercate del’anno. Qui la classifica completa.

Perché?