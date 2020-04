Chi l’ha Visto?,il rischio di una nuova sospensione. Sciarelli: “È un incubo”

Chi l’ha Visto? e il rischio di una nuova sospensione. Parla Federica Sciarelli: “È un incubo”

Chi l’ha Visto?, programma storico di Rai Tre, dopo un periodo di sospensione, è tornato regolarmente in onda. Federica Sciarelli, guida e volto noto della trasmissione, si è confidata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, affermando di temere non poco un nuovo stop dello show. Anche perché la possibilità che si blocchi ancora tutto non è così remota. Lo ha spiegato la stessa Sciarelli. In sintesi, laddove un qualsiasi addetto ai lavori che ruota attorno a Chi l’ha Visto? dovesse avere la febbre (nemmeno quella da Covid-19) e risultasse positivo allo scanner utilizzato prima di accedere agli studi Rai, il programma si arresterebbe.

Chi l’ha visto?, Sciarelli: “Se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda”

La Sciarelli ha spiegato come si stanno muovendo a livello organizzativo per confezionare lo show. I giornalisti di base a Roma che devono ‘sconfinare’ in altre regioni e province non possono andare nelle sedi Rai per due settimane una volta rientrati. In aggiunta, tutti coloro che devono entrare negli studi o nelle redazioni devono passare dallo scanner: “All’ingresso degli studi Rai, bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. Ogni volta è un incubo: se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda. A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa. Anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma”.

Federica Sciarelli in onda con “i capelli a scopa”: le priorità oggi sono altre

La Sciarelli ha anche parlato della mancanza di truccatori e parrucchieri in tv. Una cosa che non l’ha preoccupa minimamente. “Vado in onda con i capelli ‘a scopa’, come quando esco dalla doccia”, ha raccontato, sottolineando come in un simile momento storico, in cui si contano centinaia di morti quotidianamente, i crucci relativi a trucco e parrucco proprio non la sfiorino minimamente.