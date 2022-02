Chi l’ha visto, morta storica conduttrice: il messaggio di Federica Sciarelli

Donatella Raffai è morta. La conduttrice e giornalista, nota al grande pubblico per essere stata il volto di Chi l’ha Visto per molti anni, si è spenta all’età di 78 anni. Proprio lei ha condotto per la prima volta il celebre show di Rai3, che ha debuttato nel 1989, restandovi al timone per 5 anni. Ecco qual è stata la causa del decesso, tutti i dettagli sul triste evento e il messaggio dell’attuale conduttrice del programma, Federica Sciarelli.

Donatella Raffai, ormai dal 2000 lontana dalle scene, è stata un volto familiare per il telespettatori degli anni Ottanta e Novanta. La sua morte è stata annunciata dal marito, Sergio Maestranzi, ex regista Rai, nella mattina del 10 febbraio 2022. I due si sono sposati solo un anno fa, dopo una convivenza durata 30 anni. La conduttrice si è spenta in seguito ad una lunga malattia. Donatella Raffai lascia due gemelli, adulti, e i nipoti.

Poco dopo il triste annuncio i canali social di Chi l’ha Visto hanno pubblicato un video dell’amata conduttrice relativo alla prima puntata del longevo show, andata in onda il 30 aprile 1989. Il ricordo è corredato a un messaggio di “profondo cordoglio” ai familiari della Raffai da parte della redazione e della stessa Sciarelli. Quest’ultima ha preso il timone del programma investigativo nel 2004, diventandone il volto “moderno”. Ironia della sorte, l’ultima puntata di Chi l’ha Visto è andata in onda proprio ieri sera.

Donatella Raffai, la vita, la carriera e gli ultimi anni

La giornalista è nata a Fabriano, in provincia di Ancona, ma ha vissuto e lavorato per la maggior parte della sua vita a Roma. Con il marito era solita trascorrere periodi di vacanza in Costa Azzurra. Proprio nella capitale si svolgeranno i funerali, che saranno celebrati domani 11 febbraio 2022 nella Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Roma (Via Flaminia Vecchia 732). La Raffai, che ha lavorato come attrice, è conosciuta anche per aver condotto Telefono Giallo con Corrado Augias.

Maestranzi, 88enne, nel comunicato con il quale ha annunciato la scomparsa dell’amata moglie, le ha dedicato parole dolcissime definendola “generosa” e parlando del loro amore come qualcosa di “grande e meraviglioso”. Il vedovo della Raffai ha anche menzionato “alcune cose” che sono state dette sul suo conto. Si tratta delle voci di cattivo gusto che sono state messe in giro da alcuni siti Internet qualche anno fa a proposito di una sua prematura morte a causa di un tumore, voci ovviamente false.