Il Cantante Mascherato finale: chi è Lupo, Farfalla e Pappagallo

Finale ricca di suspance ed emozione quella della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Sul podio tre maschere carismatiche e affascinanti: Lupo, Farfalla e Pappagallo. Quest’ultimo ha vinto il programma di Milly Carlucci: è stato il più votato dalla giuria e dal pubblico, che ha espresso la propria preferenza tramite i social network. Sotto il costume del volatile si nascondeva, come previsto da settimane, Red Canzian.

L’ex componente dei Pooh ha pubblicamente ringraziato Milly Carlucci per averlo coinvolto nel cast de Il Cantante Mascherato. L’artista, che qualche anno fa è stato Coach a Ora o mai più, si è divertito tanto e ha avuto l’occasione di tenersi occupato in un periodo non certo facile per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Red ha ammesso che è stato difficile non farsi scoprire da Francesco Facchinetti, figlio dell’amico e collega Roby.

Seconda classificata la Farfalla che, contrariamente a quanto sussurrava la maggior parte del pubblico, non era Anna Tatangelo. Sotto la sensuale maschera si nascondeva Mietta, che in finale ha deliziato tutti con un acuto inatteso. Mietta – vero nome Daniela Miglietta – ha confidato che ha fatto il possibile per tenersi alla larga da Costantino della Gherardesca, che alloggiava nel suo stesso albergo. Eppure il giurato è stato uno dei pochi, insieme a Caterina Balivo, a puntare proprio su Mietta.

Terzo classificato il Lupo, che non nascondeva un campione napoletano come tutti hanno pensato (si parlava addirittura di Gigi D’Alessio). Sotto l’armatura si nascondeva Max Giusti che, nonostante sia nato e cresciuto a Roma, è molto legato alla città di Napoli e ha molti amici napoletani. Da qui la scelta di presentarsi a Il Cantante Mascherato con accento napoletano: un modo per depistare anche pubblico e giurati.

Il Cantante Mascherato tornerà nel 2022

Dopo i buoni ascolti raggiunti anche quest’anno Il Cantante Mascherato tornerà in tv con una terza edizione. Ad annunciarlo Milly Carlucci, che ha dato l’appuntamento per i primi mesi del 2022. Nell’autunno 2021 sarà presente in tv con la nuova edizione di Ballando con le Stelle.