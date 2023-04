Ieri sera, 23 aprile, è andata in onda l’ultima puntata della quarta edizione de “Il Cantante Mascherato“. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il Cavaliere Veneziano. Ma chi si nascondeva sotto la maschera? Il ballerino Samuel Peron. Milly Carlucci ha annunciato il suo trionfo, commettendo una piccola gaffe. “A vincere l’edizione 2023 del Cavaliere Mascherato è..“, ha detto prima di fare il nome di Samuel, facendo un piccolo scambio di nomi. Il volto di “Ballando con le stelle” ha poi commentato in questo modo la vittoria:

Devo fare i ringraziamenti a tutti quanti, a te Milly in primis, che hai creduto in me, al gruppo Endemol e al corpo di ballo, che mi ha caricato quando entravo. Grazie di cuore a tutti.