Grace Ambrose origini: la storia della sua famiglia e il fidanzato

Classe 1996, Grace Ambrose si è fatta notare a Il Paradiso delle Signore nei panni della Venere Stefania Colombo. Un personaggio entrato in sordina nella quinta stagione della soap opera di Rai Uno ma che a poco a poco ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Ma chi è Grace Ambrose? A molti affascina il nome di questa giovane attrice. Chiariamo subito: non è un nome d’arte. L’interprete si chiama proprio così all’anagrafe e in una intervista rilasciata al settimanale Confidenze ha raccontato la storia della sua famiglia, piuttosto avvincente.

Grace Ambrose è figlia di diverse culture. Il nonno paterno è inglese mentre la nonna paterna, scomparsa nel 2020, è di Salerno. L’uomo si era trasferito in Italia per aprire una scuola di inglese. Il padre di Grace si chiama Keith Ambrose e faceva lo steward quando ha conosciuto la madre dell’attrice durante una pausa del suo primo volo a New York. All’epoca la madre di Grace, che è italo-americana, stava finendo l’università e studiava canto lirico. Il suo sogno era quello di recitare in un musical a Broadway ma alla fine ha deciso di trasferirsi in Italia per amore.

La madre di Grace Ambrose non è mai riuscita a realizzare il suo sogno di diventare attrice – oggi è impiegata alla Fao – ma ha trasmesso un grande amore per il mondo dello spettacolo alla protagonista de Il Paradiso delle Signore e alla sorella più piccola Nelly, che studia negli Stati Uniti. Grace e Nelly sono cresciute tra l’Italia e l’America: entrambe sono bilingue.

“Dovevo andare in seconda elementare quando mamma ha deciso di tornare a vivere in America. Ci siamo trasferiti dalla nonna, Jo Anne. La scuola primaria in America è diversa, molto più creativa. Si leggeva molto, tant’è che anche oggi io compro solo libri in inglese. E quando siamo tornati in Italia ho sofferto il metodo d’insegnamento che c’è qui”

Dall’adolescenza Grace vive in pianta stabile a Roma con la madre che, nel frattempo, si è separata dal marito. L’Ambrose ha subito capito di voler fare l’attrice ma prima non sono mancati piccoli lavoretti saltuari. Ad esempio ha lavorato come commessa in un negozio di calzature. E poi ancora, come babysitter, barista e animatrice di spettacoli per bambini.

Subito dopo, per svariati anni, ha fatto parte di una compagnia teatrale che fa spettacoli per famiglie. Successivamente sono arrivati il cinema e la tv. Prima de Il Paradiso delle Signore, che le ha sicuramente regalato la grande popolarità, Grace è stata nel cast dei film Compromessi sposi e Il primo Natale e nella fiction Una pallottola nel cuore. È stata infine la protagonista di numerosi spot pubblicitari.

Grace Ambrose è fidanzata? Oggi no ma in passato ha vissuto delle storie lunghe e importanti. La prima è iniziata a 15 anni e si è conclusa alla fine del liceo.