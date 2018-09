Giulia Salemi: 5 cose da sapere sulla modella e soubrette

By

Giulia Salemi: origini e curiosità sulla modella

La nota modella e influencer Giulia Salemi è nata il 1 aprile del 1993 a Piacenza. La venticinquenne ha origini iraniane. Giulia Salemi ha un diploma scientifico, qui segue l’iscrizione a Economia. La Salemi però decide di lasciare il mondo dell’università per seguire la sua vera ambizione legata al mondo dello spettacolo e della televisione. Così, la bella Giulia, partecipa al concorso di bellezza di Miss Italia nel 2014 classificandosi sul podio in terza posizione. L’anno successivo prende parte al programma di Rai Due Pechino Express dove partecipa in coppia con la sua mamma Fariba Tehrani. Successivamente conduce due programmi: Leyton Orient con Simona Ventura e Milano- Roma con Giancarlo Magalli. Nel 2017 è stata poi opinionista di Sbandati.

Giulia Salemi: cinque cose da sapere su di lei

Ecco cinque cose da sapere sulla modella e conduttrice Giulia Salemi:

Giulia Salemi ha partecipato al reality di MTV Super Shore in qualità di guest star durante la prima puntata del programma. Ha un rapporto troppo attaccato al suo cellulare e ha infatti rivelato di essere attaccata al suo telefono 24 ore su 24 avendo anche molto seguito sui social network. La Salemi ha fatto molto e a lungo parlare per un vestito indossato durante il noto Festival del Cinema di Venezia nel 2016. Attualmente Giulia Salemi non è impegnata sentimentalmente, è single. La Salemi ha dichiarato di essere una donna molto all’antica in tema di relazioni amorose e ha avuto poche storie d’amore. Giulia Salemi ha un rapporto molto speciale con la madre Fariba Tehrani tanto da partecipare, in coppia con lei, al reality adventure di Rai Due Pechino Express dimostrandolo.

Giulia Salemi: concorrente del Grande Fratello Vip

La Salemi, nel 2018, è una concorrente della casa del Grande Fratello Vip, il noto reality show di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi.