Chi è Emma di Beautiful e perché è così legata a Hope Logan

Vi siete persi qualche puntata di Beautiful e di conseguenza qualche intreccio o nuovo personaggio? Bene, siete nel posto giusto! Nelle puntate italiane di luglio 2020 è riapparsa dopo diversi mesi la giovane Emma Barber che ha scoperto – origliando una conversazione tra Zoe e Xander – che la figlia di Hope e Liam è ancora viva. La piccola Beth è stata scambiata sull’isola di Catalina con una neonata morta e venduta a Steffy che, inconsapevolmente, la sta crescendo con il nome di Phoebe, come la sua gemella defunta. Ma chi è Emma? E perché è così legata a Hope tanto da correre subito in suo aiuto? Emma è un personaggio entrato nella soap nel 2018 (nelle puntate americane, in Italia l’anno successivo) come stagista della Forrester Creations. La Barber è una grande fan di Hope e per lei è un sogno poter lavorare come tirocinante alla collezione Hope for the Future. Ma Emma ha pure un parente importante: è infatti la nipote di Justin Barber, avvocato e migliore amico di Bill Spencer nonché ex marito di Donna Logan. I due hanno avuto un figlio, Marcus, che è dunque cugino sia di Emma sia di Hope.

Beautiful: Emma è una stagista della Forrester e muore a causa di Thomas

Emma e Hope instaurano subito un bel legame a Beautiful e la Barber suggerisce alla Logan di inserire dei balletti durante le sfilate della Hope for the future. Un’idea che piace subito alla figlia di Brooke, incuriosita dall’estro e dalla creatività di Emma. Intanto quest’ultima, tra un fitting e una coreografia, trova pure il tempo di innamorarsi. Alla Forrester Creations Emma intraprende una relazione con Xander Avant, cugino di Maya e anche lui stagista della casa di moda. Il rapporto tra i due non dura a lungo: quando appare a Los Angeles Zoe Buckhingham, ex di Xander, la relazione tra Avant ed Emma si interrompe. Emma sparisce dalle scene per un lungo periodo, fino a quando non scopre casualmente che Beth, la primogenita di Hope e Liam, è ancora viva.

Emma muore in un incidente stradale nelle puntate di Beautiful

Mentre Emma sta correndo da Hope per spifferare il segreto su Beth/Phoebe viene tallonata da Thomas e l’auto della ragazza finisce in un burrone. Emma perde così tragicamente la vita. Tutto appare come un tragico incidente e per questo Forrester non finisce in carcere. La scomparsa di Emma, però, segna per sempre Xander, che non ha dimenticato la liaison con la defunta. Il cugino di Maya comincia a cercare prove per incastrare Thomas ma quando ne raccoglie a sufficienza decide di tornare a Londra e uscire fuori da questa losca faccenda. Intanto la morte di Emma segna profondamente zio Justin ma pure Eric, Quinn e Hope che hanno lavorato a stretto contatto con la Barber. La polizia scopre che Emma stava inviando un messaggio a Hope prima di morire e questo particolare turba parecchio la Logan.