Chi condurrà Domenica In 2022/23? Mara Venier firma lo scoop in diretta

Da un paio d’anni Mara Venier va dicendo di avere intenzione di lasciare la conduzione di Domenica In così da potersi godere maggiormente la propria vita privata. Puntualmente, però, la conduttrice veneta si ritrova a smentire se stessa. La dinamica si è verificata nel 2020 e pure nel 2021. Stesso canovaccio: fino alle porte della primavera la “Zia” ha fatto presagire che avrebbe potuto dire basta (in diverse interviste ha proprio dichiarato che avrebbe certamente lasciato), salvo poi annunciare che avrebbe proseguito il suo viaggio al timone del talk pomeridiano del dì festivo di Rai Uno. La medesima vicenda si è verificata anche in questi ultimi mesi ed ha avuto egual epilogo visto nel precedente biennio: la Venier condurrà Domenica In anche nella stagione 2022/2023. La conferma ufficiale è stata data dalla stessa conduttrice nel corso della puntata del 10 aprile.

La “Zia”, nell’ultimo appuntamento del talk, ha avuto come ospite Jovanotti, intervistandolo per quasi due ore. Alla fine della lunga chiacchierata ha invitato l’artista a tornare a Domenica In anche nella prossima stagione, dichiarando ufficialmente che ci sarà lei a guidare il programma nell’edizione che verrà. “Vieni qui anche l’anno prossimo. Farò Domenica In anche l’anno prossimo, adesso l’ho detto pubblicamente”, ha chiosato la 71enne veneziana. “Ormai l’ho detto, ecco l’ho detto”, ha ribadito, con un sorriso raggiante.

Dunque i vertici di Viale Mazzini e Mara Venier hanno già trovato la quadra sul futuro di Domenica In. La conferma della “Zia”, d’altra parte, era nell’aria, praticamente scontata, visti gli ottimi ascolti registrati dalla trasmissione nella stagione in corso. E vista pure la disponibilità della Venier a proseguire, nonostante le titubanze palesate qualche mese fa. Insomma, la pensione può attendere!

Domenica In ascolti stabili nonostante la concorrenza abbia cambiato le carte in tavola

Mara Venier ha dimostrato di avere un pubblico numeroso, solido e affezionato. Dopo essersi scontrata con Amici di Maria De Filippi nella prima parte di stagione, da qualche puntata sta sfidando Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo. Nonostante il cambio della concorrenza di Canale Cinque, il talk ha mantenuto il medesimo share, segno che gli spettatori affezionati al pomeriggio di Rai Uno sono fidelizzati, al di là delle proposte dell’ammiraglia Mediaset.