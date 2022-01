Il Festival di Sanremo 2022 ‘ha acquistato’ come super ospite Checco Zalone. La notizia l’ha fatta filtrare ieri l’Ansa, poi confermata da Amadeus e dallo stesso comico pugliese, attraverso una gag divulgata sui canali social del conduttore. A qualcuno però quel siparietto è andato di traverso. Quel qualcuno è Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport di Telelombardia. Il giornalista, assai noto in ambito sportivo, ha tuonato contro l’attore e Amadeus che hanno sbeffeggiato la rete lombarda.

“Checco ci vieni a Sanremo questa volta?”, chiede Amadeus nella clip con cui ha ufficializzato l’arrivo di Zalone al concorso canoro più famoso di’Italia. La risposta del comico, che ha fatto infuriare Ravezzani, è stata questa: “Tu hai finito di pagare il mutuo della casa? Hai comprato una casa a tua figlia?”. “Sì, perché? Checco, che c’è?”, la replica di ‘Ama’. “Perché dopo non lavorerai più”, ha sottolineato con ironia Zalone”. Il conduttore: “Non lavorerò più?”. “Al massimo Telelombardia…”, la chiosa dell’ex volto di Zelig che è ha provocato una fragorosa risata del timoniere dei Soliti ignoti.

La gag è presto diventata virale sui social ed è stata visionata anche da Fabio Ravezzani che dopo averla osservata è spuntato su Twitter, criticandola aspramente. Queste le parole di fuoco del dirigente di Telelombardi: “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”.

Il commento piccato di Ravezzani ha diviso gli utenti. C’è chi ha trovato il siparietto tra Zalone e Amadeus spassoso, criticando il giornalista e additandolo come una persona troppo permalosa, e chi invece ha dato ragione a Ravezzani, ritenendo poco rispettosa la gag. Al momento né il comico né Amadeus hanno risposto alle parole del direttore dello sport dell’emittente lombarda.

Festival di Sanremo 2022, al via le polemiche (come da tradizione)

Non sarebbe Sanremo senza polemiche. E, infatti, puntuali come un orologio svizzero, eccole anche quest’anno. Pochi giorni fa ad aizzare il polverone ci ha pensato inavvertitamente Gianni Morandi che ha pubblicato per sbaglio la canzone che porterà in gara. Immediatamente i social si sono scatenati, chiedendo la squalifica immediata dell’artista. La Rai è intervenuta con un comunicato, mettendo una toppa e spiegando che Morandi si esibirà regolarmente sul palco dell’Ariston.

Si è solo all’antipasto: il Festival decollerà tra poco meno di un mese e le polemiche sono appena iniziate.