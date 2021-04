Checco Zalone e Mirren spopolano con il nuovo video sui vaccini

Il popolare attore comico pugliese Checco Zalone è tornato alla ribalta della cronaca per un nuovo video musicale dedicato stavolta ai vaccini. Al suo fianco l’attrice Helen Mirren, ormai residente da tempo nella meravigliosa cornice del Salento.

Ci aveva lasciati con un filmato registrato direttamente dalla terrazza della sua casa, strappando ai fan più di un sorriso che ha alleviato non poco la pesantezza derivante dal lockdown. A distanza di poche settimane, Checco ci riprova. Ed subito un gran successo.

Per il nuovo irriverente quanto goliardico filmato, l’attore pugliese stavolta ha scelto come location la campagna salentina. Come guest star un nome d’eccezione: Helen Mirren. L’attrice vincitrice il premio Oscar nel 2007 per la magistrale interpretazione della regina Elisabetta nella pellicola cinematografica ‘The Queen’.

La Mirren da tempo ormai possiede una masseria in Puglia, dove passa gran parte dell’anno. In un momento storico in cui non si fa altro che parlare di Covid-19 e di vaccini, Zalone ha deciso di intitolare il suo nuovo video ‘La Vacinada’.

Un filmato che è destinato a spopolare, così come le musiche che accompagnano le immagini. Ancora una volta Zalone convince e travolge con la sua ironia pungente, che è piena di verità. Ne La Vacinada si parla della situazione emergenziale che si sta attualmente vivendo a causa del Coronavirus.

Ma anche del piano vaccinale che, nonostante le tante rassicurazioni, stenta a decollare in Italia. Checco interpreta il ruolo del personaggio protagonista del suo video, che parla uno spagnolo maccheronico. Mentre percorre con la sua auto le strade del Salento, incontra una donna a cui chiede delle informazioni stradali.

Dopo essersi accorto che la donna è già stata vaccinata, cambia del tutto il suo atteggiamento nei suoi riguardi. “Questa è solo una canzone” – afferma Zalone, per poi proeguire dicendo che “Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa iniziando con ‘mai come in questo momento‘”.